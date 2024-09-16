https://ria.ru/20240916/armeniya-1972885850.html

Лидер оппозиции Армении впервые посетил Донецк

Лидер оппозиции Армении впервые посетил Донецк - РИА Новости, 16.09.2024

Лидер оппозиции Армении впервые посетил Донецк

Лидер оппозиционного блока "Мать Армения" Андраник Теванян с делегацией впервые посетил Донецкую Народную республику, встретившись с местными парламентариями,... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T07:03

2024-09-16T07:03

2024-09-16T07:17

в мире

армения

россия

украина

валерий скороходов

единая россия

донецк

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ДОНЕЦК, 16 сен — РИА Новости. Лидер оппозиционного блока "Мать Армения" Андраник Теванян с делегацией впервые посетил Донецкую Народную республику, встретившись с местными парламентариями, передает корреспондент РИА Новости."Беспрецедентное посещение, потому что до этого из Армении никакая делегация политическая не посещала, но этим своим визитом мы даем месседж, что в Армении есть силы, которые за укрепление армяно-российских отношений", — сказал журналистам Теванян. Он также пояснил что визит в Донецкую республику организован по инициативе и приглашению местной армянской общины, он имеет ознакомительный и гуманитарный характер.Принимающей стороной от республики были представители парламента. В ходе совместного совещания члены армянской делегации и парламентарии республики подчеркнули важность развития отношений между странами, а также обменялись мнением по поводу недопущения в Армении развития таких негативных последствий как на Украине."Наши друзья выступают за то чтобы жить в мире и развиваться вместе с Россией. Уверен и повторю еще то, что говорит наш президент — что только с Россией будет стабильность развития и мир" — подчеркнул представитель республиканского парламента, глава фракции Единая Россия Валерий Скороходов по итогам встречи.В конце встречи представители Армении и парламента Донецкой Народной Республики обменялись подарками и договорились о развитии дальнейших взаимоотношений.

https://ria.ru/20240826/gazmanov-1968620111.html

https://ria.ru/20240912/lukashenko-1972386091.html

армения

россия

украина

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в мире, армения, россия, украина, валерий скороходов, единая россия, донецк