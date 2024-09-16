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Лидер оппозиции Армении впервые посетил Донецк - РИА Новости, 16.09.2024
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07:03 16.09.2024 (обновлено: 07:17 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/armeniya-1972885850.html
Лидер оппозиции Армении впервые посетил Донецк
Лидер оппозиции Армении впервые посетил Донецк - РИА Новости, 16.09.2024
Лидер оппозиции Армении впервые посетил Донецк
Лидер оппозиционного блока "Мать Армения" Андраник Теванян с делегацией впервые посетил Донецкую Народную республику, встретившись с местными парламентариями,... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T07:03
2024-09-16T07:17
в мире
армения
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валерий скороходов
единая россия
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ДОНЕЦК, 16 сен — РИА Новости. Лидер оппозиционного блока "Мать Армения" Андраник Теванян с делегацией впервые посетил Донецкую Народную республику, встретившись с местными парламентариями, передает корреспондент РИА Новости."Беспрецедентное посещение, потому что до этого из Армении никакая делегация политическая не посещала, но этим своим визитом мы даем месседж, что в Армении есть силы, которые за укрепление армяно-российских отношений", — сказал журналистам Теванян. Он также пояснил что визит в Донецкую республику организован по инициативе и приглашению местной армянской общины, он имеет ознакомительный и гуманитарный характер.Принимающей стороной от республики были представители парламента. В ходе совместного совещания члены армянской делегации и парламентарии республики подчеркнули важность развития отношений между странами, а также обменялись мнением по поводу недопущения в Армении развития таких негативных последствий как на Украине.&quot;Наши друзья выступают за то чтобы жить в мире и развиваться вместе с Россией. Уверен и повторю еще то, что говорит наш президент — что только с Россией будет стабильность развития и мир&quot; — подчеркнул представитель республиканского парламента, глава фракции Единая Россия Валерий Скороходов по итогам встречи.В конце встречи представители Армении и парламента Донецкой Народной Республики обменялись подарками и договорились о развитии дальнейших взаимоотношений.
https://ria.ru/20240826/gazmanov-1968620111.html
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в мире, армения, россия, украина, валерий скороходов, единая россия, донецк
В мире, Армения, Россия, Украина, Валерий Скороходов, Единая Россия, Донецк
Лидер оппозиции Армении впервые посетил Донецк

Лидер армянской оппозиции Теванян впервые посетил Донецкую Народную республику

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкАндраник Теванян выступает на митинге оппозиции на площади Республики в Ереване
Андраник Теванян выступает на митинге оппозиции на площади Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Андраник Теванян выступает на митинге оппозиции на площади Республики в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 сен — РИА Новости. Лидер оппозиционного блока "Мать Армения" Андраник Теванян с делегацией впервые посетил Донецкую Народную республику, встретившись с местными парламентариями, передает корреспондент РИА Новости.
"Беспрецедентное посещение, потому что до этого из Армении никакая делегация политическая не посещала, но этим своим визитом мы даем месседж, что в Армении есть силы, которые за укрепление армяно-российских отношений", — сказал журналистам Теванян.
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Он также пояснил что визит в Донецкую республику организован по инициативе и приглашению местной армянской общины, он имеет ознакомительный и гуманитарный характер.
Принимающей стороной от республики были представители парламента. В ходе совместного совещания члены армянской делегации и парламентарии республики подчеркнули важность развития отношений между странами, а также обменялись мнением по поводу недопущения в Армении развития таких негативных последствий как на Украине.
«

"Наши друзья выступают за то чтобы жить в мире и развиваться вместе с Россией. Уверен и повторю еще то, что говорит наш президент — что только с Россией будет стабильность развития и мир" — подчеркнул представитель республиканского парламента, глава фракции Единая Россия Валерий Скороходов по итогам встречи.

В конце встречи представители Армении и парламента Донецкой Народной Республики обменялись подарками и договорились о развитии дальнейших взаимоотношений.
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В миреАрменияРоссияУкраинаВалерий СкороходовЕдиная РоссияДонецк
 
 
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