Лидер оппозиции Армении впервые посетил Донецк
Лидер армянской оппозиции Теванян впервые посетил Донецкую Народную республику
© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкАндраник Теванян выступает на митинге оппозиции на площади Республики в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
Андраник Теванян выступает на митинге оппозиции на площади Республики в Ереване. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 сен — РИА Новости. Лидер оппозиционного блока "Мать Армения" Андраник Теванян с делегацией впервые посетил Донецкую Народную республику, встретившись с местными парламентариями, передает корреспондент РИА Новости.
"Беспрецедентное посещение, потому что до этого из Армении никакая делегация политическая не посещала, но этим своим визитом мы даем месседж, что в Армении есть силы, которые за укрепление армяно-российских отношений", — сказал журналистам Теванян.
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Он также пояснил что визит в Донецкую республику организован по инициативе и приглашению местной армянской общины, он имеет ознакомительный и гуманитарный характер.
Принимающей стороной от республики были представители парламента. В ходе совместного совещания члены армянской делегации и парламентарии республики подчеркнули важность развития отношений между странами, а также обменялись мнением по поводу недопущения в Армении развития таких негативных последствий как на Украине.
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"Наши друзья выступают за то чтобы жить в мире и развиваться вместе с Россией. Уверен и повторю еще то, что говорит наш президент — что только с Россией будет стабильность развития и мир" — подчеркнул представитель республиканского парламента, глава фракции Единая Россия Валерий Скороходов по итогам встречи.
В конце встречи представители Армении и парламента Донецкой Народной Республики обменялись подарками и договорились о развитии дальнейших взаимоотношений.
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