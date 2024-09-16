https://ria.ru/20240916/alimov-1972932990.html

Российские мусульмане доставили в Донбасс более 60 тонн гумпомощи

Российские мусульмане доставили в Донбасс более 60 тонн гумпомощи - РИА Новости, 16.09.2024

Российские мусульмане доставили в Донбасс более 60 тонн гумпомощи

Более 60 тонн гуманитарной помощи, в том числе продукты питания, теплые вещи, генераторы, питьевую воду, медикаменты доставили мусульманские организации РФ в... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T12:30

2024-09-16T12:30

2024-09-16T14:36

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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Более 60 тонн гуманитарной помощи, в том числе продукты питания, теплые вещи, генераторы, питьевую воду, медикаменты доставили мусульманские организации РФ в Донецк, Луганск, Горловку, Енакиево и другие города ДНР И ЛНР, сообщил в пятницу РИА Новости председатель московской организации мусульман "Милости" Марат Алимов. "Муфтият Ингушетии во главе с муфтием Ахмедом Саговым, московская организация мусульман "Милость" и гуманитарный центр "Оквеан-Донбасс" во главе с руководителем Оксаной Челмодеевой доставили в ДНР им ЛНР гуманитарную помощь военнослужащим и мирным жителям. Общий сбор помощи составил 65 тонн - это несколько фур", - рассказал он. Религиозный деятель отметил, что российские мусульмане также привезли несколько сотен экземпляров Корана, молитвенники, коврики для молитв. "В течение двух-трех дней мы развезём это по воинским подразделениям и передадим военнослужащим, исповедующим ислам. Мы знаем, насколько религиозные книги востребованы на передовой. Своей задачей и даже духовной миссией мы считаем не только молиться за всех наших, но и провести религиозные беседы, молитвы, обряды непосредственно вместе с военнослужащими на СВО", - сказал Алимов. Он добавил, что духовная и гуманитарная миссия мусульман РФ в зоне СВО не ограничивается лишь беседами с единоверцами. "Здесь мы общаемся и с нашими православными собратьями. Мы все россияне и для нас нет никакого разделения", - заключил Алимов.

https://ria.ru/20240916/mecheti-1972931982.html

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донецкая народная республика, луганская народная республика, религия