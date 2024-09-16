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"Ахмат" уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области - РИА Новости, 16.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:14 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/akhmat-1973058905.html
"Ахмат" уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области
"Ахмат" уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области - РИА Новости, 16.09.2024
"Ахмат" уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области
Расчёт самоходной гаубицы 2С3 "Акация" спецназа "Ахмат" уничтожил опорный пункт ВСУ в заброшенном доме под Суджей в Курской области, рассказал РИА Новости боец... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T20:14
2024-09-16T20:14
специальная военная операция на украине
суджа
курская область
вооруженные силы украины
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КУРСК, 16 сен - РИА Новости. Расчёт самоходной гаубицы 2С3 "Акация" спецназа "Ахмат" уничтожил опорный пункт ВСУ в заброшенном доме под Суджей в Курской области, рассказал РИА Новости боец сводной артиллерийской группы "Пресса" спецназа "Ахмат" с позывным "Оптима". "На данный момент разведка доложила, что прибыла пехота противника на ББМ, на бронированной машине, выгрузилась пехота, забежала в заброшенный дом. Сейчас выгоняем орудия на закрытые огневые позиции и будем наносить артудар", - рассказал "Оптима". По его словам, разведка доложила о как минимум шести военнослужащих ВСУ, прибывших на эту точку, которые оборудовали здесь небольшой опорный пункт. "Отработали в целом неплохо. Один пристрелочный, рядом уже было прямое поражение в цель, третий снаряд в пяти метрах от цели, после чего ввелась еще одна корректура, после чего следующий снаряд снова в цель. Цель была уничтожена… После такого обычно не выживают", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240915/drony-1972813037.html
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суджа
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суджа, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Курская область, Вооруженные силы Украины
"Ахмат" уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области

Спецназ "Ахмат" уничтожил опорный пункт ВСУ в заброшенном доме под Суджей

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие во время выхода на военное задание в зоне СВО
Российские военнослужащие во время выхода на военное задание в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие во время выхода на военное задание в зоне СВО. Архивное фото
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КУРСК, 16 сен - РИА Новости. Расчёт самоходной гаубицы 2С3 "Акация" спецназа "Ахмат" уничтожил опорный пункт ВСУ в заброшенном доме под Суджей в Курской области, рассказал РИА Новости боец сводной артиллерийской группы "Пресса" спецназа "Ахмат" с позывным "Оптима".
"На данный момент разведка доложила, что прибыла пехота противника на ББМ, на бронированной машине, выгрузилась пехота, забежала в заброшенный дом. Сейчас выгоняем орудия на закрытые огневые позиции и будем наносить артудар", - рассказал "Оптима".
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По его словам, разведка доложила о как минимум шести военнослужащих ВСУ, прибывших на эту точку, которые оборудовали здесь небольшой опорный пункт.
"Отработали в целом неплохо. Один пристрелочный, рядом уже было прямое поражение в цель, третий снаряд в пяти метрах от цели, после чего ввелась еще одна корректура, после чего следующий снаряд снова в цель. Цель была уничтожена… После такого обычно не выживают", - сказал собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеСуджаКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
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