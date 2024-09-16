https://ria.ru/20240916/akhmat-1973058905.html

"Ахмат" уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области

"Ахмат" уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области - РИА Новости, 16.09.2024

"Ахмат" уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области

Расчёт самоходной гаубицы 2С3 "Акация" спецназа "Ахмат" уничтожил опорный пункт ВСУ в заброшенном доме под Суджей в Курской области, рассказал РИА Новости боец... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T20:14

2024-09-16T20:14

2024-09-16T20:14

специальная военная операция на украине

суджа

курская область

вооруженные силы украины

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КУРСК, 16 сен - РИА Новости. Расчёт самоходной гаубицы 2С3 "Акация" спецназа "Ахмат" уничтожил опорный пункт ВСУ в заброшенном доме под Суджей в Курской области, рассказал РИА Новости боец сводной артиллерийской группы "Пресса" спецназа "Ахмат" с позывным "Оптима". "На данный момент разведка доложила, что прибыла пехота противника на ББМ, на бронированной машине, выгрузилась пехота, забежала в заброшенный дом. Сейчас выгоняем орудия на закрытые огневые позиции и будем наносить артудар", - рассказал "Оптима". По его словам, разведка доложила о как минимум шести военнослужащих ВСУ, прибывших на эту точку, которые оборудовали здесь небольшой опорный пункт. "Отработали в целом неплохо. Один пристрелочный, рядом уже было прямое поражение в цель, третий снаряд в пяти метрах от цели, после чего ввелась еще одна корректура, после чего следующий снаряд снова в цель. Цель была уничтожена… После такого обычно не выживают", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240915/drony-1972813037.html

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суджа, курская область, вооруженные силы украины