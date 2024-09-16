https://ria.ru/20240916/aes-1972957619.html

Лихачев назвал главную угрозу для Запорожской и Курской АЭС

Лихачев назвал главную угрозу для Запорожской и Курской АЭС - РИА Новости, 16.09.2024

Лихачев назвал главную угрозу для Запорожской и Курской АЭС

Главную угрозу для Запорожской и Курской атомных электростанций на сегодняшний день представляют безрассудные действия украинских властей и вооружённых сил... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T13:54

2024-09-16T13:54

2024-09-16T14:32

ядерные технологии

вооруженные силы украины

запорожская аэс

курская аэс

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ВЕНА, 16 сен - РИА Новости. Главную угрозу для Запорожской и Курской атомных электростанций на сегодняшний день представляют безрассудные действия украинских властей и вооружённых сил Украины, заявил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев на полях Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене."Главной угрозой в адрес Запорожской атомной электростанции и Курской атомной электростанции являются безрассудные действия украинских властей и ВСУ. Это, к сожалению, уже реализованные угрозы: уже есть факты нанесения ущерба инфраструктуре станций, социальным объектам, местам жительства работников электростанций, что попирает принципы безопасности, провозглашённые МАГАТЭ", - сказал Лихачев.По его словам, Запад замалчивает эти угрозы, манкируя принципы ядерной безопасности в угоду сиюминутным политическим интересам или даже личным амбициям и симпатиям.

https://ria.ru/20240912/aes-1972244335.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, запорожская аэс, курская аэс