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Лихачев назвал главную угрозу для Запорожской и Курской АЭС - РИА Новости, 16.09.2024
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Ядерные технологии
 
13:54 16.09.2024 (обновлено: 14:32 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/aes-1972957619.html
Лихачев назвал главную угрозу для Запорожской и Курской АЭС
Лихачев назвал главную угрозу для Запорожской и Курской АЭС - РИА Новости, 16.09.2024
Лихачев назвал главную угрозу для Запорожской и Курской АЭС
Главную угрозу для Запорожской и Курской атомных электростанций на сегодняшний день представляют безрассудные действия украинских властей и вооружённых сил... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T13:54
2024-09-16T14:32
ядерные технологии
вооруженные силы украины
запорожская аэс
курская аэс
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ВЕНА, 16 сен - РИА Новости. Главную угрозу для Запорожской и Курской атомных электростанций на сегодняшний день представляют безрассудные действия украинских властей и вооружённых сил Украины, заявил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев на полях Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене."Главной угрозой в адрес Запорожской атомной электростанции и Курской атомной электростанции являются безрассудные действия украинских властей и ВСУ. Это, к сожалению, уже реализованные угрозы: уже есть факты нанесения ущерба инфраструктуре станций, социальным объектам, местам жительства работников электростанций, что попирает принципы безопасности, провозглашённые МАГАТЭ", - сказал Лихачев.По его словам, Запад замалчивает эти угрозы, манкируя принципы ядерной безопасности в угоду сиюминутным политическим интересам или даже личным амбициям и симпатиям.
https://ria.ru/20240912/aes-1972244335.html
https://ria.ru/20240914/sanktsii-1972733431.html
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вооруженные силы украины, запорожская аэс, курская аэс
Ядерные технологии, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Курская АЭС
Лихачев назвал главную угрозу для Запорожской и Курской АЭС

Лихачев назвал действия ВСУ главной угрозой для Запорожской и Курской АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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ВЕНА, 16 сен - РИА Новости. Главную угрозу для Запорожской и Курской атомных электростанций на сегодняшний день представляют безрассудные действия украинских властей и вооружённых сил Украины, заявил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев на полях Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.
"Главной угрозой в адрес Запорожской атомной электростанции и Курской атомной электростанции являются безрассудные действия украинских властей и ВСУ. Это, к сожалению, уже реализованные угрозы: уже есть факты нанесения ущерба инфраструктуре станций, социальным объектам, местам жительства работников электростанций, что попирает принципы безопасности, провозглашённые МАГАТЭ", - сказал Лихачев.
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Ядерные технологииВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСКурская АЭС
 
 
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