Лихачев назвал главную угрозу для Запорожской и Курской АЭС
Лихачев назвал действия ВСУ главной угрозой для Запорожской и Курской АЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
ВЕНА, 16 сен - РИА Новости. Главную угрозу для Запорожской и Курской атомных электростанций на сегодняшний день представляют безрассудные действия украинских властей и вооружённых сил Украины, заявил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев на полях Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.
"Главной угрозой в адрес Запорожской атомной электростанции и Курской атомной электростанции являются безрассудные действия украинских властей и ВСУ. Это, к сожалению, уже реализованные угрозы: уже есть факты нанесения ущерба инфраструктуре станций, социальным объектам, местам жительства работников электростанций, что попирает принципы безопасности, провозглашённые МАГАТЭ", - сказал Лихачев.
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По его словам, Запад замалчивает эти угрозы, манкируя принципы ядерной безопасности в угоду сиюминутным политическим интересам или даже личным амбициям и симпатиям.