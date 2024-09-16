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Лихачев назвал безопасность АЭС для России приоритетным вопросом - РИА Новости, 16.09.2024
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13:50 16.09.2024 (обновлено: 14:35 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/aes-1972955668.html
Лихачев назвал безопасность АЭС для России приоритетным вопросом
Лихачев назвал безопасность АЭС для России приоритетным вопросом - РИА Новости, 16.09.2024
Лихачев назвал безопасность АЭС для России приоритетным вопросом
Для России безопасность АЭС - приоритет, и в этом взгляд Москвы с МАГАТЭ совпадает, заявил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев на полях Генеральной... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T13:50
2024-09-16T14:35
россия
москва
магатэ
алексей лихачев
вена
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
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ВЕНА, 16 сен - РИА Новости. Для России безопасность АЭС - приоритет, и в этом взгляд Москвы с МАГАТЭ совпадает, заявил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев на полях Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене."Это недопустимо. Для нас безопасность ядерных объектов - абсолютный приоритет и ценность, манкировать которые мы не позволим никому. И в этом наши оценки с секретариатом, руководством МАГАТЭ совпадают", - сказал Лихачев.
https://ria.ru/20240916/magate-1972956827.html
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россия, москва, магатэ, алексей лихачев, вена, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Россия, Москва, МАГАТЭ, Алексей Лихачев, Вена, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Лихачев назвал безопасность АЭС для России приоритетным вопросом

Лихачев заявил, что в вопросах безопасности АЭС оценки РФ и МАГАТЭ совпадают

© РИА Новости / Госкорпорация "Росатом" | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Госкорпорация "Росатом"
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Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
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ВЕНА, 16 сен - РИА Новости. Для России безопасность АЭС - приоритет, и в этом взгляд Москвы с МАГАТЭ совпадает, заявил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев на полях Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.
"Это недопустимо. Для нас безопасность ядерных объектов - абсолютный приоритет и ценность, манкировать которые мы не позволим никому. И в этом наши оценки с секретариатом, руководством МАГАТЭ совпадают", - сказал Лихачев.
Курская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Коллективный Запад намеренно замалчивает угрозу АЭС, заявил Лихачев
Вчера, 13:53
 
РоссияМоскваМАГАТЭАлексей ЛихачевВенаГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В мире
 
 
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