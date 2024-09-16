https://ria.ru/20240916/aes-1972955668.html

Лихачев назвал безопасность АЭС для России приоритетным вопросом

Лихачев назвал безопасность АЭС для России приоритетным вопросом - РИА Новости, 16.09.2024

Лихачев назвал безопасность АЭС для России приоритетным вопросом

Для России безопасность АЭС - приоритет, и в этом взгляд Москвы с МАГАТЭ совпадает, заявил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев на полях Генеральной... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T13:50

2024-09-16T13:50

2024-09-16T14:35

россия

москва

магатэ

алексей лихачев

вена

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

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ВЕНА, 16 сен - РИА Новости. Для России безопасность АЭС - приоритет, и в этом взгляд Москвы с МАГАТЭ совпадает, заявил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев на полях Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене."Это недопустимо. Для нас безопасность ядерных объектов - абсолютный приоритет и ценность, манкировать которые мы не позволим никому. И в этом наши оценки с секретариатом, руководством МАГАТЭ совпадают", - сказал Лихачев.

https://ria.ru/20240916/magate-1972956827.html

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россия, москва, магатэ, алексей лихачев, вена, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире