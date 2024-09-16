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Лихачев назвал безопасность АЭС для России приоритетным вопросом
Лихачев назвал безопасность АЭС для России приоритетным вопросом - РИА Новости, 16.09.2024
Лихачев назвал безопасность АЭС для России приоритетным вопросом
Для России безопасность АЭС - приоритет, и в этом взгляд Москвы с МАГАТЭ совпадает, заявил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев на полях Генеральной... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T13:50
2024-09-16T13:50
2024-09-16T14:35
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алексей лихачев
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
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ВЕНА, 16 сен - РИА Новости. Для России безопасность АЭС - приоритет, и в этом взгляд Москвы с МАГАТЭ совпадает, заявил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев на полях Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене."Это недопустимо. Для нас безопасность ядерных объектов - абсолютный приоритет и ценность, манкировать которые мы не позволим никому. И в этом наши оценки с секретариатом, руководством МАГАТЭ совпадают", - сказал Лихачев.
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россия, москва, магатэ, алексей лихачев, вена, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Россия, Москва, МАГАТЭ, Алексей Лихачев, Вена, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Лихачев назвал безопасность АЭС для России приоритетным вопросом
Лихачев заявил, что в вопросах безопасности АЭС оценки РФ и МАГАТЭ совпадают