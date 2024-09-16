https://ria.ru/20240916/abramchenko-1973006916.html

В Госдуму внесли проект постановления об избрании Абрамченко вице-спикером

В Госдуму внесли проект постановления об избрании Абрамченко вице-спикером - РИА Новости, 16.09.2024

В Госдуму внесли проект постановления об избрании Абрамченко вице-спикером

В Госдуму внесен проект постановления о назначении бывшего вице-премьера Виктории Абрамченко на пост вице-спикера Госдумы, соответствующий проект размещён в... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T16:25

2024-09-16T16:25

2024-09-16T16:37

виктория абрамченко

политика

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. В Госдуму внесен проект постановления о назначении бывшего вице-премьера Виктории Абрамченко на пост вице-спикера Госдумы, соответствующий проект размещён в думской электронной базе."Избрать заместителями председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации депутатов Государственной Думы: Абрамченко Викторию Валериевну - фракция "Единая Россия", - сказано в документе.

https://ria.ru/20240916/er-1972958580.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

виктория абрамченко, политика, госдума рф, единая россия