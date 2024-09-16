https://ria.ru/20240916/abramchenko-1973006916.html
В Госдуму внесли проект постановления об избрании Абрамченко вице-спикером
В Госдуму внесли проект постановления об избрании Абрамченко вице-спикером - РИА Новости, 16.09.2024
В Госдуму внесли проект постановления об избрании Абрамченко вице-спикером
В Госдуму внесен проект постановления о назначении бывшего вице-премьера Виктории Абрамченко на пост вице-спикера Госдумы, соответствующий проект размещён в... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T16:25
2024-09-16T16:25
2024-09-16T16:37
виктория абрамченко
политика
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. В Госдуму внесен проект постановления о назначении бывшего вице-премьера Виктории Абрамченко на пост вице-спикера Госдумы, соответствующий проект размещён в думской электронной базе."Избрать заместителями председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации депутатов Государственной Думы: Абрамченко Викторию Валериевну - фракция "Единая Россия", - сказано в документе.
https://ria.ru/20240916/er-1972958580.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктория абрамченко, политика, госдума рф, единая россия
Виктория Абрамченко, Политика, Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуму внесли проект постановления об избрании Абрамченко вице-спикером
В ГД внесли проект о назначении экс-вице-премьера Абрамченко вице-спикером Думы