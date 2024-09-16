https://ria.ru/20240916/abramchenko-1972961097.html
ЕР предложит кандидатуру Абрамченко на пост вице-спикера Госдумы
ЕР предложит кандидатуру Абрамченко на пост вице-спикера Госдумы - РИА Новости, 16.09.2024
ЕР предложит кандидатуру Абрамченко на пост вице-спикера Госдумы
Фракция "Единая Россия" выдвинула кандидатуру бывшего вице-премьера Виктории Абрамченко на пост вице-спикера Госдумы, сообщил глава фракции Владимир Васильев. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T14:03
2024-09-16T14:03
2024-09-16T14:13
политика
единая россия
госдума рф
виктория абрамченко
владимир васильев
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Фракция "Единая Россия" выдвинула кандидатуру бывшего вице-премьера Виктории Абрамченко на пост вице-спикера Госдумы, сообщил глава фракции Владимир Васильев."Были приняты решения о кадровых назначениях. Также единогласно фракция выдвинула на должности заместителя председателя Государственной Думы Викторию Валерьевну Абрамченко", - сказал Васильев журналистам.
https://ria.ru/20240916/er-1972958580.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, единая россия, госдума рф, виктория абрамченко, владимир васильев
Политика, Единая Россия, Госдума РФ, Виктория Абрамченко, Владимир Васильев
ЕР предложит кандидатуру Абрамченко на пост вице-спикера Госдумы
ЕР выдвинет на пост вице-спикера Госдумы бывшего вице-премьера Абрамченко