Рейтинг@Mail.ru
ЕР предложит кандидатуру Абрамченко на пост вице-спикера Госдумы - РИА Новости, 16.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:03 16.09.2024 (обновлено: 14:13 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/abramchenko-1972961097.html
ЕР предложит кандидатуру Абрамченко на пост вице-спикера Госдумы
ЕР предложит кандидатуру Абрамченко на пост вице-спикера Госдумы - РИА Новости, 16.09.2024
ЕР предложит кандидатуру Абрамченко на пост вице-спикера Госдумы
Фракция "Единая Россия" выдвинула кандидатуру бывшего вице-премьера Виктории Абрамченко на пост вице-спикера Госдумы, сообщил глава фракции Владимир Васильев. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T14:03
2024-09-16T14:13
политика
единая россия
госдума рф
виктория абрамченко
владимир васильев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877819284_0:265:2907:1900_1920x0_80_0_0_fa0ed7ae68b825e3dce9749dfc7c4229.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Фракция "Единая Россия" выдвинула кандидатуру бывшего вице-премьера Виктории Абрамченко на пост вице-спикера Госдумы, сообщил глава фракции Владимир Васильев."Были приняты решения о кадровых назначениях. Также единогласно фракция выдвинула на должности заместителя председателя Государственной Думы Викторию Валерьевну Абрамченко", - сказал Васильев журналистам.
https://ria.ru/20240916/er-1972958580.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877819284_213:69:2851:2048_1920x0_80_0_0_fbf6a4f6b16ad7802b2d96594f358e55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, единая россия, госдума рф, виктория абрамченко, владимир васильев
Политика, Единая Россия, Госдума РФ, Виктория Абрамченко, Владимир Васильев
ЕР предложит кандидатуру Абрамченко на пост вице-спикера Госдумы

ЕР выдвинет на пост вице-спикера Госдумы бывшего вице-премьера Абрамченко

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВиктория Абрамченко
Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Виктория Абрамченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Фракция "Единая Россия" выдвинула кандидатуру бывшего вице-премьера Виктории Абрамченко на пост вице-спикера Госдумы, сообщил глава фракции Владимир Васильев.
"Были приняты решения о кадровых назначениях. Также единогласно фракция выдвинула на должности заместителя председателя Государственной Думы Викторию Валерьевну Абрамченко", - сказал Васильев журналистам.
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Абрамченко, Матыцин и Шульгинов вошли в состав фракции "Единая Россия"
Вчера, 13:56
 
ПолитикаЕдиная РоссияГосдума РФВиктория АбрамченкоВладимир Васильев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала