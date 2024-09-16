https://ria.ru/20240916/abramchenko-1972961097.html

ЕР предложит кандидатуру Абрамченко на пост вице-спикера Госдумы

ЕР предложит кандидатуру Абрамченко на пост вице-спикера Госдумы - РИА Новости, 16.09.2024

ЕР предложит кандидатуру Абрамченко на пост вице-спикера Госдумы

Фракция "Единая Россия" выдвинула кандидатуру бывшего вице-премьера Виктории Абрамченко на пост вице-спикера Госдумы, сообщил глава фракции Владимир Васильев. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T14:03

2024-09-16T14:03

2024-09-16T14:13

политика

единая россия

госдума рф

виктория абрамченко

владимир васильев

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Фракция "Единая Россия" выдвинула кандидатуру бывшего вице-премьера Виктории Абрамченко на пост вице-спикера Госдумы, сообщил глава фракции Владимир Васильев."Были приняты решения о кадровых назначениях. Также единогласно фракция выдвинула на должности заместителя председателя Государственной Думы Викторию Валерьевну Абрамченко", - сказал Васильев журналистам.

https://ria.ru/20240916/er-1972958580.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, единая россия, госдума рф, виктория абрамченко, владимир васильев