https://ria.ru/20240915/zemletryasenie-1972829646.html

В Индонезии произошло еще одно землетрясение

В Индонезии произошло еще одно землетрясение - РИА Новости, 15.09.2024

В Индонезии произошло еще одно землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Индонезии, сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство страны на своем сайте. РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T17:02

2024-09-15T17:02

2024-09-15T17:02

в мире

индонезия

восточный калимантан

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ДЖАКАРТА, 15 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Индонезии, сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство страны на своем сайте. По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 20.08 по местному времени (16.08 мск) в провинции Восточный Калимантан. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров, а магнитуда составила 5,6. "Тектоническое землетрясение находится на глубине 10 километров и не имеет потенциала для цунами", - уточнили в ведомстве. По данных сейсмологов, данные об ущербе и жертвах отсутствуют.

https://ria.ru/20240915/salvador-1972786050.html

индонезия

восточный калимантан

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в мире, индонезия, восточный калимантан