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В Индонезии произошло еще одно землетрясение - РИА Новости, 15.09.2024
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17:02 15.09.2024
https://ria.ru/20240915/zemletryasenie-1972829646.html
В Индонезии произошло еще одно землетрясение
В Индонезии произошло еще одно землетрясение - РИА Новости, 15.09.2024
В Индонезии произошло еще одно землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Индонезии, сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство страны на своем сайте. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T17:02
2024-09-15T17:02
в мире
индонезия
восточный калимантан
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ДЖАКАРТА, 15 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Индонезии, сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство страны на своем сайте. По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 20.08 по местному времени (16.08 мск) в провинции Восточный Калимантан. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров, а магнитуда составила 5,6. "Тектоническое землетрясение находится на глубине 10 километров и не имеет потенциала для цунами", - уточнили в ведомстве. По данных сейсмологов, данные об ущербе и жертвах отсутствуют.
https://ria.ru/20240915/salvador-1972786050.html
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в мире, индонезия, восточный калимантан
В мире, Индонезия, Восточный Калимантан
В Индонезии произошло еще одно землетрясение

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6

© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© iStock.com / Adventtr
Запись сейсмической активности. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 15 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Индонезии, сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство страны на своем сайте.
По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 20.08 по местному времени (16.08 мск) в провинции Восточный Калимантан. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров, а магнитуда составила 5,6.
"Тектоническое землетрясение находится на глубине 10 километров и не имеет потенциала для цунами", - уточнили в ведомстве.
По данных сейсмологов, данные об ущербе и жертвах отсутствуют.
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
У берегов Сальвадора произошло землетрясение
Вчера, 09:33
 
В миреИндонезияВосточный Калимантан
 
 
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