https://ria.ru/20240915/zelenskiy-1972845120.html

Зеленский утверждает, что Украине пока не разрешили бить вглубь России

Зеленский утверждает, что Украине пока не разрешили бить вглубь России - РИА Новости, 15.09.2024

Зеленский утверждает, что Украине пока не разрешили бить вглубь России

Владимир Зеленский утверждает, что у Украины пока еще нет разрешения использовать западное оружие для ударов по территории России. РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T19:44

2024-09-15T19:44

2024-09-15T19:49

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что у Украины пока еще нет разрешения использовать западное оружие для ударов по территории России. "Нет, до сих пор нет", - заявил Зеленский в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос, получила ли Украина разрешение. В итоговом заявлении после встречи президента США Джо Байдена с британским премьером Киром Стармером Белый дом не сообщил о решении американского лидера разрешить дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь территории России. В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента РФ Владимира Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно чёткое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240913/bouz-1972493521.html

https://ria.ru/20240912/zelenskiy-1972392348.html

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россия, украина, сша, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, в мире