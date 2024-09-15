Зеленский утверждает, что Украине пока не разрешили бить вглубь России
Владимир Зеленский: Украине пока не разрешили бить оружием Запада вглубь РФ
© AP Photo / Jose Luis MaganaВладимир Зеленский
© AP Photo / Jose Luis Magana
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что у Украины пока еще нет разрешения использовать западное оружие для ударов по территории России.
"Нет, до сих пор нет", - заявил Зеленский в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос, получила ли Украина разрешение.
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В итоговом заявлении после встречи президента США Джо Байдена с британским премьером Киром Стармером Белый дом не сообщил о решении американского лидера разрешить дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь территории России.
В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента РФ Владимира Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно чёткое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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