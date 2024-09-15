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Зеленский заявил, что не может вооружить четыре из 14 армейских бригад - РИА Новости, 15.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:34 15.09.2024
https://ria.ru/20240915/zelenskij-1972855646.html
Зеленский заявил, что не может вооружить четыре из 14 армейских бригад
Зеленский заявил, что не может вооружить четыре из 14 армейских бригад - РИА Новости, 15.09.2024
Зеленский заявил, что не может вооружить четыре из 14 армейских бригад
Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо оснастить вооружением 14 армейских бригад, при этом, по его утверждению, сейчас Киев не в состоянии вооружить... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T21:34
2024-09-15T21:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо оснастить вооружением 14 армейских бригад, при этом, по его утверждению, сейчас Киев не в состоянии вооружить даже четыре из них. "Много разных причин. Во-первых, всё идет очень медленно. Во-вторых, нам нужно 14 бригад, чтобы быть готовыми... мы не оснастили даже четырех", - заявил Зеленский в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос, почему после выделения США крупного пакета помощи Киеву и европейских поставок у Украины всё еще не хватает вооружения. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240911/ukraina-1971891361.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО
Зеленский заявил, что не может вооружить четыре из 14 армейских бригад

Зеленский: Украина не может вооружить даже 4 из 14 необходимых бригад

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо оснастить вооружением 14 армейских бригад, при этом, по его утверждению, сейчас Киев не в состоянии вооружить даже четыре из них.
"Много разных причин. Во-первых, всё идет очень медленно. Во-вторых, нам нужно 14 бригад, чтобы быть готовыми... мы не оснастили даже четырех", - заявил Зеленский в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос, почему после выделения США крупного пакета помощи Киеву и европейских поставок у Украины всё еще не хватает вооружения.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТО
 
 
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