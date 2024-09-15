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Зеленский прокомментировал слова Трампа о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 15.09.2024
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19:41 15.09.2024
https://ria.ru/20240915/zelenskij-1972844936.html
Зеленский прокомментировал слова Трампа о завершении конфликта на Украине
Зеленский прокомментировал слова Трампа о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 15.09.2024
Зеленский прокомментировал слова Трампа о завершении конфликта на Украине
Владимир Зеленский заявил, что считает слова кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа о быстром завершении им украинского конфликта... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T19:41
2024-09-15T19:41
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что считает слова кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа о быстром завершении им украинского конфликта всего лишь предвыборными обещаниями, которые "иногда не совсем реальны". Ранее Трамп в ходе теледебатов с кандидатом в президенты США от Демократической партии Камалой Харрис заявил, что хочет остановить конфликт между РФ и Украиной и спасти жизни людей, "которых без необходимости убивают миллионами". До этого он не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя те слова Трампа, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. "Я не могу понять его сегодня, потому что не знаю всех деталей, что он имеет в виду... Моя позиция заключается в том, что период выборов и предвыборные послания - это предвыборные послания. Иногда они не совсем реальны", - заявил Зеленский в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос, что он думает о словах Трампа о том, что тот сможет быстро закончить конфликт на Украине. Зеленский ранее в интервью газете Guardian выражал опасения, что Трамп договорится о завершении конфликта за счет Украины. В интервью французским СМИ он признавал, что выборы президента США и их возможные итоги представляют собой вызов и риски для Киева. Издание Hill сообщало, что в команде Зеленского обеспокоены возможностью переизбрания Трампа и тем, что он выбрал кандидатом в вице-президенты сенатора Джеймса Дэвида Вэнса, который высказывался против помощи Киеву. Сам Трамп в июле рассказывал, что в телефонном разговоре с Зеленским призвал того завершить конфликт, напомнив, что Россия победила Гитлера и Наполеона, а попытка контрнаступления ВСУ прошлой весной обернулась неудачей. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
https://ria.ru/20240814/tramp-1966013042.html
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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, камала харрис, вооруженные силы украины, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Камала Харрис, Вооруженные силы Украины, Выборы президента США — 2024
Зеленский прокомментировал слова Трампа о завершении конфликта на Украине

Зеленский назвал заявления Трампа по Украине предвыборными обещаниями

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что считает слова кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа о быстром завершении им украинского конфликта всего лишь предвыборными обещаниями, которые "иногда не совсем реальны".
Ранее Трамп в ходе теледебатов с кандидатом в президенты США от Демократической партии Камалой Харрис заявил, что хочет остановить конфликт между РФ и Украиной и спасти жизни людей, "которых без необходимости убивают миллионами". До этого он не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя те слова Трампа, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
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"Я не могу понять его сегодня, потому что не знаю всех деталей, что он имеет в виду... Моя позиция заключается в том, что период выборов и предвыборные послания - это предвыборные послания. Иногда они не совсем реальны", - заявил Зеленский в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос, что он думает о словах Трампа о том, что тот сможет быстро закончить конфликт на Украине.
Зеленский ранее в интервью газете Guardian выражал опасения, что Трамп договорится о завершении конфликта за счет Украины. В интервью французским СМИ он признавал, что выборы президента США и их возможные итоги представляют собой вызов и риски для Киева. Издание Hill сообщало, что в команде Зеленского обеспокоены возможностью переизбрания Трампа и тем, что он выбрал кандидатом в вице-президенты сенатора Джеймса Дэвида Вэнса, который высказывался против помощи Киеву. Сам Трамп в июле рассказывал, что в телефонном разговоре с Зеленским призвал того завершить конфликт, напомнив, что Россия победила Гитлера и Наполеона, а попытка контрнаступления ВСУ прошлой весной обернулась неудачей.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
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