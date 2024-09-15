https://ria.ru/20240915/zelenskij-1972844936.html

Зеленский прокомментировал слова Трампа о завершении конфликта на Украине

Зеленский прокомментировал слова Трампа о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 15.09.2024

Зеленский прокомментировал слова Трампа о завершении конфликта на Украине

Владимир Зеленский заявил, что считает слова кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа о быстром завершении им украинского конфликта... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T19:41

2024-09-15T19:41

2024-09-15T19:41

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что считает слова кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа о быстром завершении им украинского конфликта всего лишь предвыборными обещаниями, которые "иногда не совсем реальны". Ранее Трамп в ходе теледебатов с кандидатом в президенты США от Демократической партии Камалой Харрис заявил, что хочет остановить конфликт между РФ и Украиной и спасти жизни людей, "которых без необходимости убивают миллионами". До этого он не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя те слова Трампа, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. "Я не могу понять его сегодня, потому что не знаю всех деталей, что он имеет в виду... Моя позиция заключается в том, что период выборов и предвыборные послания - это предвыборные послания. Иногда они не совсем реальны", - заявил Зеленский в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос, что он думает о словах Трампа о том, что тот сможет быстро закончить конфликт на Украине. Зеленский ранее в интервью газете Guardian выражал опасения, что Трамп договорится о завершении конфликта за счет Украины. В интервью французским СМИ он признавал, что выборы президента США и их возможные итоги представляют собой вызов и риски для Киева. Издание Hill сообщало, что в команде Зеленского обеспокоены возможностью переизбрания Трампа и тем, что он выбрал кандидатом в вице-президенты сенатора Джеймса Дэвида Вэнса, который высказывался против помощи Киеву. Сам Трамп в июле рассказывал, что в телефонном разговоре с Зеленским призвал того завершить конфликт, напомнив, что Россия победила Гитлера и Наполеона, а попытка контрнаступления ВСУ прошлой весной обернулась неудачей. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.

https://ria.ru/20240814/tramp-1966013042.html

https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html

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