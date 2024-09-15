https://ria.ru/20240915/zarnitsa-1972828655.html

Более 800 тысяч российских подростков сыграли в "Зарницу 2.0"

Более 800 тысяч российских подростков сыграли в "Зарницу 2.0" - РИА Новости, 15.09.2024

Более 800 тысяч российских подростков сыграли в "Зарницу 2.0"

Во Всероссийской военно-патриотической игре "Зарница 2.0" участие приняли более 800 тысяч подростков из всех регионов страны, в финале, который состоялся в... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T16:47

2024-09-15T16:47

2024-09-15T16:47

виктор водолацкий

россия

волгоград

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общество

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ТЮМЕНЬ, 15 сен - РИА Новости. Во Всероссийской военно-патриотической игре "Зарница 2.0" участие приняли более 800 тысяч подростков из всех регионов страны, в финале, который состоялся в Волгограде, за победу боролись 600 ребят, сообщил РИА Новости председатель правления центра "Воин", депутат Госдумы, Герой ЛНР Виктор Водолацкий. "В этом году игра выдалась захватывающей. Причем не только в финале, но и на региональных и окружных этапах. Всего "Зарница 2.0" объединила более 800 тысяч ребят со всей страны. В финале приняли участие 60 команд, в том числе из Новороссии и Донбасса. Некоторые команды проходили подготовку на базе филиалов центра "Воин", а одна из них состояла полностью из курсантов центра", - сказал Водолацкий. Финал игры прошел в Волгоградской области. Судейство и подготовку участников обеспечили, в том числе, инструкторы центра "Воин". Они круглосуточно находились рядом с подростками, отвечая за их безопасность и организуя состязательный процесс. Как сообщили в пресс-службе центра "Воин", в финале играли 600 ребят. Каждая команда состояла из командира, штурмовика, оператора БПЛА, медика, политрука, сапера и военкора. Участники показали навыки тактической медицины, огневой и инженерной подготовки, управления и борьбы с БПЛА, а также топографии и спортивного ориентирования, кибербезопасности, знание военной истории России и основ государственности. Кроме того, они прошли военизированную полосу препятствий и пожарную эстафету. В финальном испытании подростки разделились на две армии: "Волга", которую отличали красные повязки, и "Ахтуба" - с белыми повязками. В старшей возрастной категории на поле вышли 40 отрядов и 400 человек, в средней - 20 отрядов и 200 человек. Каждый отряд сопровождал инструктор, который следил за безопасностью. Подростки форсировали водоем, выявляли и разминировали схроны, штурмовали окопы, уничтожали диверсантов противника, оказывали первую помощь и эвакуировали раненых. В результате победу одержала команда с белыми повязками, набравшая наибольшее число баллов и взявшая реванш за предыдущий год. "Также с финалистами работали участники другого нашего проекта - всероссийского конкурса наставников "Быть, а не казаться!". Такая интеграция пошла всем только на пользу. Видно, что у нас прекрасная, подготовленная и патриотичная молодежь. А знания и навыки, которые ребята получили, пригодятся им как в повседневной жизни, на и на военной службе", - отметил Виктор Водолацкий. "Зарница 2.0" - масштабная всероссийская военно-патриотическая игра с применением цифровых технологий. Особенностью "Зарницы 2.0" в этом году стала её технологичность: участники, кроме прочего, осваивают работу с БПЛА, проходят испытания по кибербезопасности и учатся противодействовать фейковой информации. Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" создан по поручению президента РФ, филиалы работают в 21 регионе и реализуют для школьников и студентов программы по патриотическому воспитанию и спортивной подготовке.

https://ria.ru/20240914/zarnitsa-1972716113.html

https://ria.ru/20231205/putin-1913994248.html

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виктор водолацкий, россия, волгоград, луганская народная республика, госдума рф, общество