https://ria.ru/20240915/zapret-1972766063.html

В России запретили продажу немаркированной одежды

В России запретили продажу немаркированной одежды - РИА Новости, 15.09.2024

В России запретили продажу немаркированной одежды

Продажу немаркированной продукции легкой промышленности запретили в России с 15 сентября, в силу вступает изменение в соответствующее постановление... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T00:11

2024-09-15T00:11

2024-09-15T01:50

экономика

россия

ozon

wildberries

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910610586_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2cce6b85be95d421dc96cbebf22b6e1d.jpg

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Продажу немаркированной продукции легкой промышленности запретили в России с 15 сентября, в силу вступает изменение в соответствующее постановление правительства. Нововведение касается таких видов товаров, как брюки, костюмы, юбки, платья, блейзеры, блузы и рубашки, спортивная одежда и лыжные костюмы, верхняя одежда, шали, шарфы и галстуки, а также некоторые другие элементы одежды. До этого дня был разрешен оборот и вывод из оборота этой продукции, если она была произведена или ввезена на территорию России до первого апреля 2024 года, дня начала обязательной маркировки товаров легкой промышленности. РИА Новости узнало у торговых площадок и магазинов одежды об их готовности к нововведениям. Как рассказал агентству представитель Gloria Jeans, компания заранее начала маркировать всю продукцию, которая поступает во все каналы продажи с первого апреля, а также заранее оптимизировала все поставки. "В наших магазинах и на складах непромаркированных товаров нет, остатки на складах у основных партнеров не превышают двух процентов. До 15 сентября мы планируем максимально распродать эти товары, а после — вывезем единичные остатки", — уточнил он. Ozon предупредил продавцов, у которых еще остались на складе непромаркированные товары, произведенные или ввезенные до 1 апреля 2024 года, что их нужно распродать до 14 сентября. Как объяснили агентству в пресс-службе маркетплейса, если после 14 сентября товары без маркировки останутся на складе, продавцам нужно будет вывезти их. "Ozon считывает коды маркировки в одежде в случае размещения товаров на складе маркетплейса с первого апреля 2024. Если на товаре, подлежащем маркировке, не считывается код по любой причине, то его не смогут разместить на складе, а значит такой товар не будет доступен для покупки. Наличие корректной маркировки обязательно при приеме на склад маркетплейса", — сказали в организации. В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что маркетплейс давно работает с маркировкой: продавцов заранее предупреждают об обязательной маркировке новых категорий товаров. "Мы возвращаем товары, если есть проблемы со считыванием маркировки "Честный знак". Если код распечатан без искажений и есть в системе "Честный знак" — товар просканируют и отсортируют на складе. Если при считывании маркировки возникают сложности — например, КИЗ не считывается с первого раза, код data matrix наклеен на стык и в других случаях, которые усложняют идентификацию КИЗ — продукция вернется в пункт выдачи, указанный в личном кабинете продавца", — сказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20240601/markirovka-1949807578.html

https://ria.ru/20240628/markirovka-1956231907.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, ozon, wildberries