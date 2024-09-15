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В России запретили продажу немаркированной одежды - РИА Новости, 15.09.2024
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00:11 15.09.2024 (обновлено: 01:50 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/zapret-1972766063.html
В России запретили продажу немаркированной одежды
В России запретили продажу немаркированной одежды - РИА Новости, 15.09.2024
В России запретили продажу немаркированной одежды
Продажу немаркированной продукции легкой промышленности запретили в России с 15 сентября, в силу вступает изменение в соответствующее постановление... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T00:11
2024-09-15T01:50
экономика
россия
ozon
wildberries
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Продажу немаркированной продукции легкой промышленности запретили в России с 15 сентября, в силу вступает изменение в соответствующее постановление правительства. Нововведение касается таких видов товаров, как брюки, костюмы, юбки, платья, блейзеры, блузы и рубашки, спортивная одежда и лыжные костюмы, верхняя одежда, шали, шарфы и галстуки, а также некоторые другие элементы одежды. До этого дня был разрешен оборот и вывод из оборота этой продукции, если она была произведена или ввезена на территорию России до первого апреля 2024 года, дня начала обязательной маркировки товаров легкой промышленности. РИА Новости узнало у торговых площадок и магазинов одежды об их готовности к нововведениям. Как рассказал агентству представитель Gloria Jeans, компания заранее начала маркировать всю продукцию, которая поступает во все каналы продажи с первого апреля, а также заранее оптимизировала все поставки. "В наших магазинах и на складах непромаркированных товаров нет, остатки на складах у основных партнеров не превышают двух процентов. До 15 сентября мы планируем максимально распродать эти товары, а после — вывезем единичные остатки", — уточнил он. Ozon предупредил продавцов, у которых еще остались на складе непромаркированные товары, произведенные или ввезенные до 1 апреля 2024 года, что их нужно распродать до 14 сентября. Как объяснили агентству в пресс-службе маркетплейса, если после 14 сентября товары без маркировки останутся на складе, продавцам нужно будет вывезти их. "Ozon считывает коды маркировки в одежде в случае размещения товаров на складе маркетплейса с первого апреля 2024. Если на товаре, подлежащем маркировке, не считывается код по любой причине, то его не смогут разместить на складе, а значит такой товар не будет доступен для покупки. Наличие корректной маркировки обязательно при приеме на склад маркетплейса", — сказали в организации. В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что маркетплейс давно работает с маркировкой: продавцов заранее предупреждают об обязательной маркировке новых категорий товаров. "Мы возвращаем товары, если есть проблемы со считыванием маркировки "Честный знак". Если код распечатан без искажений и есть в системе "Честный знак" — товар просканируют и отсортируют на складе. Если при считывании маркировки возникают сложности — например, КИЗ не считывается с первого раза, код data matrix наклеен на стык и в других случаях, которые усложняют идентификацию КИЗ — продукция вернется в пункт выдачи, указанный в личном кабинете продавца", — сказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20240601/markirovka-1949807578.html
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экономика, россия, ozon, wildberries
Экономика, Россия, Ozon, Wildberries
В России запретили продажу немаркированной одежды

В России с 15 сентября запретили продажу непромаркированной одежды

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОдежда
Одежда - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Одежда. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Продажу немаркированной продукции легкой промышленности запретили в России с 15 сентября, в силу вступает изменение в соответствующее постановление правительства.
Нововведение касается таких видов товаров, как брюки, костюмы, юбки, платья, блейзеры, блузы и рубашки, спортивная одежда и лыжные костюмы, верхняя одежда, шали, шарфы и галстуки, а также некоторые другие элементы одежды. До этого дня был разрешен оборот и вывод из оборота этой продукции, если она была произведена или ввезена на территорию России до первого апреля 2024 года, дня начала обязательной маркировки товаров легкой промышленности.
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РИА Новости узнало у торговых площадок и магазинов одежды об их готовности к нововведениям. Как рассказал агентству представитель Gloria Jeans, компания заранее начала маркировать всю продукцию, которая поступает во все каналы продажи с первого апреля, а также заранее оптимизировала все поставки. "В наших магазинах и на складах непромаркированных товаров нет, остатки на складах у основных партнеров не превышают двух процентов. До 15 сентября мы планируем максимально распродать эти товары, а после — вывезем единичные остатки", — уточнил он.
Ozon предупредил продавцов, у которых еще остались на складе непромаркированные товары, произведенные или ввезенные до 1 апреля 2024 года, что их нужно распродать до 14 сентября. Как объяснили агентству в пресс-службе маркетплейса, если после 14 сентября товары без маркировки останутся на складе, продавцам нужно будет вывезти их.
«
"Ozon считывает коды маркировки в одежде в случае размещения товаров на складе маркетплейса с первого апреля 2024. Если на товаре, подлежащем маркировке, не считывается код по любой причине, то его не смогут разместить на складе, а значит такой товар не будет доступен для покупки. Наличие корректной маркировки обязательно при приеме на склад маркетплейса", — сказали в организации.
В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что маркетплейс давно работает с маркировкой: продавцов заранее предупреждают об обязательной маркировке новых категорий товаров.
"Мы возвращаем товары, если есть проблемы со считыванием маркировки "Честный знак". Если код распечатан без искажений и есть в системе "Честный знак" — товар просканируют и отсортируют на складе. Если при считывании маркировки возникают сложности — например, КИЗ не считывается с первого раза, код data matrix наклеен на стык и в других случаях, которые усложняют идентификацию КИЗ — продукция вернется в пункт выдачи, указанный в личном кабинете продавца", — сказали в пресс-службе.
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ЭкономикаРоссияOzonWildberries
 
 
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