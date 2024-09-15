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Мэр башкирского Сибая уехал служить в зону спецоперации - РИА Новости, 15.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:54 15.09.2024
https://ria.ru/20240915/yuldashbaev--1972852275.html
Мэр башкирского Сибая уехал служить в зону спецоперации
Мэр башкирского Сибая уехал служить в зону спецоперации - РИА Новости, 15.09.2024
Мэр башкирского Сибая уехал служить в зону спецоперации
Глава администрации башкирского города Сибай Азамат Юлдашбаев уехал служить в зону спецоперации, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T20:54
2024-09-15T20:54
специальная военная операция на украине
сибай
общество
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УФА, 15 сен - РИА Новости. Глава администрации башкирского города Сибай Азамат Юлдашбаев уехал служить в зону спецоперации, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона. "Да, глава Сибая ушёл на СВО", - сказал собеседник агентства. Юлдашбаев возглавляет Сибай с 2022 года. Местные СМИ пишут, что вместе с Юлдашбаевым на службу в зону спецоперации отправятся военком города Ринат Забиров и депутат городского совета Ахат Асылбаев. Обязанности мэра города исполняет его заместитель Сергей Озерцов.
https://ria.ru/20240614/svo-1952896896.html
https://ria.ru/20240805/svo-1964125151.html
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сибай, общество
Специальная военная операция на Украине, Сибай, Общество
Мэр башкирского Сибая уехал служить в зону спецоперации

Мэр башкирского Сибая Юлдашбаев уехал служить в зону спецоперации

© Фото : Администрация городского округа город СибайАзамат Юлдашбаев
Азамат Юлдашбаев - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© Фото : Администрация городского округа город Сибай
Азамат Юлдашбаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 15 сен - РИА Новости. Глава администрации башкирского города Сибай Азамат Юлдашбаев уехал служить в зону спецоперации, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
"Да, глава Сибая ушёл на СВО", - сказал собеседник агентства.
Андрей Мухин - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Глава Кондинского района Югры уехал добровольцем на СВО
14 июня, 14:23
Юлдашбаев возглавляет Сибай с 2022 года.
Местные СМИ пишут, что вместе с Юлдашбаевым на службу в зону спецоперации отправятся военком города Ринат Забиров и депутат городского совета Ахат Асылбаев. Обязанности мэра города исполняет его заместитель Сергей Озерцов.
Роман Хамадиев - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
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5 августа, 12:23
 
Специальная военная операция на УкраинеСибайОбщество
 
 
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