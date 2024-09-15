https://ria.ru/20240915/yuldashbaev--1972852275.html
Мэр башкирского Сибая уехал служить в зону спецоперации
Мэр башкирского Сибая уехал служить в зону спецоперации - РИА Новости, 15.09.2024
Мэр башкирского Сибая уехал служить в зону спецоперации
Глава администрации башкирского города Сибай Азамат Юлдашбаев уехал служить в зону спецоперации, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T20:54
2024-09-15T20:54
2024-09-15T20:54
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УФА, 15 сен - РИА Новости. Глава администрации башкирского города Сибай Азамат Юлдашбаев уехал служить в зону спецоперации, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона. "Да, глава Сибая ушёл на СВО", - сказал собеседник агентства. Юлдашбаев возглавляет Сибай с 2022 года. Местные СМИ пишут, что вместе с Юлдашбаевым на службу в зону спецоперации отправятся военком города Ринат Забиров и депутат городского совета Ахат Асылбаев. Обязанности мэра города исполняет его заместитель Сергей Озерцов.
https://ria.ru/20240614/svo-1952896896.html
https://ria.ru/20240805/svo-1964125151.html
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сибай, общество
Специальная военная операция на Украине, Сибай, Общество
Мэр башкирского Сибая уехал служить в зону спецоперации
Мэр башкирского Сибая Юлдашбаев уехал служить в зону спецоперации