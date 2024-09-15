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ВСУ пытаются стягивать силы в район Суджи, рассказал боец "Ахмата" - РИА Новости, 15.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:16 15.09.2024 (обновлено: 14:02 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/vsu-1972804367.html
ВСУ пытаются стягивать силы в район Суджи, рассказал боец "Ахмата"
ВСУ пытаются стягивать силы в район Суджи, рассказал боец "Ахмата" - РИА Новости, 15.09.2024
ВСУ пытаются стягивать силы в район Суджи, рассказал боец "Ахмата"
ВСУ пытаются стягивать силы в район Суджи Курской области, однако удары со стороны сил РФ, препятствуют формированию "кулака" со стороны противника, рассказал... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T13:16
2024-09-15T14:02
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджа
вооруженные силы украины
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КУРСКАЯ ОБЛ., 15 сен - РИА Новости. ВСУ пытаются стягивать силы в район Суджи Курской области, однако удары со стороны сил РФ, препятствуют формированию "кулака" со стороны противника, рассказал РИА Новости командир одного из отрядов с позывным "Аид". "Обстановка довольно напряженная, очень большие силы противник пытается сюда стягивать, мы своевременно перемалываем для того, чтобы они не могли сформировать ударный кулак. Кулак начинает формироваться, мы его уничтожаем", - рассказал "Аид". Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,1 тысячи военных, 110 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html
https://ria.ru/20240813/medvedev-1965946956.html
россия
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россия, курская область, суджа, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Вооруженные силы Украины
ВСУ пытаются стягивать силы в район Суджи, рассказал боец "Ахмата"

Командир отряда "Аид": ВСУ пытаются стягивать силы в район Суджи Курской области

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУРСКАЯ ОБЛ., 15 сен - РИА Новости. ВСУ пытаются стягивать силы в район Суджи Курской области, однако удары со стороны сил РФ, препятствуют формированию "кулака" со стороны противника, рассказал РИА Новости командир одного из отрядов с позывным "Аид".
"Обстановка довольно напряженная, очень большие силы противник пытается сюда стягивать, мы своевременно перемалываем для того, чтобы они не могли сформировать ударный кулак. Кулак начинает формироваться, мы его уничтожаем", - рассказал "Аид".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Наш человек в ВСУ: раскрыт тайный смысл атаки на Курскую область
4 сентября, 08:00
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,1 тысячи военных, 110 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Медведев пригрозил Киеву заслуженным наказанием за атаку на Курскую область
13 августа, 15:09
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджаВооруженные силы Украины
 
 
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