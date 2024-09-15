https://ria.ru/20240915/vsu-1972804367.html

ВСУ пытаются стягивать силы в район Суджи, рассказал боец "Ахмата"

ВСУ пытаются стягивать силы в район Суджи, рассказал боец "Ахмата" - РИА Новости, 15.09.2024

ВСУ пытаются стягивать силы в район Суджи, рассказал боец "Ахмата"

ВСУ пытаются стягивать силы в район Суджи Курской области, однако удары со стороны сил РФ, препятствуют формированию "кулака" со стороны противника, рассказал... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T13:16

2024-09-15T13:16

2024-09-15T14:02

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджа

вооруженные силы украины

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КУРСКАЯ ОБЛ., 15 сен - РИА Новости. ВСУ пытаются стягивать силы в район Суджи Курской области, однако удары со стороны сил РФ, препятствуют формированию "кулака" со стороны противника, рассказал РИА Новости командир одного из отрядов с позывным "Аид". "Обстановка довольно напряженная, очень большие силы противник пытается сюда стягивать, мы своевременно перемалываем для того, чтобы они не могли сформировать ударный кулак. Кулак начинает формироваться, мы его уничтожаем", - рассказал "Аид". Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,1 тысячи военных, 110 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html

https://ria.ru/20240813/medvedev-1965946956.html

россия

курская область

суджа

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россия, курская область, суджа, вооруженные силы украины