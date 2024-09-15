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В Словакии прошла встреча сторонников дружбы с Россией - РИА Новости, 15.09.2024
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19:07 15.09.2024 (обновлено: 20:43 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/vstrecha-1972841903.html
В Словакии прошла встреча сторонников дружбы с Россией
В Словакии прошла встреча сторонников дружбы с Россией - РИА Новости, 15.09.2024
В Словакии прошла встреча сторонников дружбы с Россией
В Словакии прошло мероприятие "Встречи друзей России", сообщается на странице российского посольства в Братиславе во "ВКонтакте". РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T19:07
2024-09-15T20:43
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БРАТИСЛАВА, 15 сен — РИА Новости. В Словакии прошло мероприятие "Встречи друзей России", сообщается на странице российского посольства в Братиславе во "ВКонтакте"."Сотрудница посольства России приняла участие в мероприятии "Встречи друзей России", которое проходило 13-15 сентября в центральной части Словакии и собрало поклонников русского языка и культуры, сторонников поддержания дружеских связей между народами наших стран", — говорится в публикации дипмиссии.По данным пресс-службы, в пятницу в рамках открытия мероприятия прошла презентация фотовыставки "Мать и дети в национальных костюмах", которая посвящена Году семьи в России."Предоставленная посольством выставка работ победителей одноименного всероссийского фотоконкурса дает широкое представление о традиционном костюме народов России как объекте материальной культуры", — добавили в дипмиссии.Кроме того, в субботу сотрудница российского посольства возложила венок к памятнику красноармейцам под Каменином. Памятную церемонию для участников "Встреч" организовали при поддержке руководства населенного пункта и при участии ветеранов-антифашистов, клуба военной истории, православного духовенства и местной общественности.
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россия, словакия, в мире
Россия, Словакия, В мире
В Словакии прошла встреча сторонников дружбы с Россией

В Словакии прошла встреча поклонников русского языка и сторонников дружбы с РФ

© Фото : Посольство России в СловакииВстреча сторонников дружбы с Россией в Словакии
Встреча сторонников дружбы с Россией в Словакии - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© Фото : Посольство России в Словакии
Встреча сторонников дружбы с Россией в Словакии
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БРАТИСЛАВА, 15 сен — РИА Новости. В Словакии прошло мероприятие "Встречи друзей России", сообщается на странице российского посольства в Братиславе во "ВКонтакте".
«
"Сотрудница посольства России приняла участие в мероприятии "Встречи друзей России", которое проходило 13-15 сентября в центральной части Словакии и собрало поклонников русского языка и культуры, сторонников поддержания дружеских связей между народами наших стран", — говорится в публикации дипмиссии.
По данным пресс-службы, в пятницу в рамках открытия мероприятия прошла презентация фотовыставки "Мать и дети в национальных костюмах", которая посвящена Году семьи в России.
"Предоставленная посольством выставка работ победителей одноименного всероссийского фотоконкурса дает широкое представление о традиционном костюме народов России как объекте материальной культуры", — добавили в дипмиссии.
Кроме того, в субботу сотрудница российского посольства возложила венок к памятнику красноармейцам под Каменином. Памятную церемонию для участников "Встреч" организовали при поддержке руководства населенного пункта и при участии ветеранов-антифашистов, клуба военной истории, православного духовенства и местной общественности.
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