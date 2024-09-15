https://ria.ru/20240915/vstrecha-1972841903.html

В Словакии прошла встреча сторонников дружбы с Россией

В Словакии прошла встреча сторонников дружбы с Россией - РИА Новости, 15.09.2024

В Словакии прошла встреча сторонников дружбы с Россией

В Словакии прошло мероприятие "Встречи друзей России", сообщается на странице российского посольства в Братиславе во "ВКонтакте". РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T19:07

2024-09-15T19:07

2024-09-15T20:43

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БРАТИСЛАВА, 15 сен — РИА Новости. В Словакии прошло мероприятие "Встречи друзей России", сообщается на странице российского посольства в Братиславе во "ВКонтакте"."Сотрудница посольства России приняла участие в мероприятии "Встречи друзей России", которое проходило 13-15 сентября в центральной части Словакии и собрало поклонников русского языка и культуры, сторонников поддержания дружеских связей между народами наших стран", — говорится в публикации дипмиссии.По данным пресс-службы, в пятницу в рамках открытия мероприятия прошла презентация фотовыставки "Мать и дети в национальных костюмах", которая посвящена Году семьи в России."Предоставленная посольством выставка работ победителей одноименного всероссийского фотоконкурса дает широкое представление о традиционном костюме народов России как объекте материальной культуры", — добавили в дипмиссии.Кроме того, в субботу сотрудница российского посольства возложила венок к памятнику красноармейцам под Каменином. Памятную церемонию для участников "Встреч" организовали при поддержке руководства населенного пункта и при участии ветеранов-антифашистов, клуба военной истории, православного духовенства и местной общественности.

https://ria.ru/20240815/slovakija-1966369371.html

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