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Официальный визит главы советского правительства Никиты Хрущева в США

Официальный визит главы советского правительства Никиты Хрущева в США - РИА Новости, 15.09.2024

Официальный визит главы советского правительства Никиты Хрущева в США

15-27 сентября 1959 года состоялся первый в истории советско-американских отношений официальный визит первого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета Министров... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T00:30

2024-09-15T00:30

2024-09-15T00:30

справки

сша

ссср

никита хрущев

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15-27 сентября 1959 года состоялся первый в истории советско-американских отношений официальный визит первого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета Министров СССР Никиты Хрущева в США. Вопрос о встрече на высшем уровне впервые возник в начале 1959 года во время поездки в Вашингтон члена Президиума ЦК КПСС Анастаса Микояна, который по просьбе Хрущева встретился с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром и государственным секретарем Джоном Даллесом. Целью встречи было снятие напряжения в отношениях двух стран, вызванного резким высказыванием главы советского правительства по поводу германского и берлинского вопросов.Микоян, после удачно проведенных переговоров с американскими политиками, вернулся в Москву с предложением урегулировать все проблемы при встрече на высшем уровне в Америке. Обеим странам необходимо было провести этот "саммит", по результатам которого каждая из сторон планировала достичь определенных результатов. Основной задачей Советского Союза было решение германского вопроса, так как глава ГДР Вальтер Ульбрихт подталкивал к быстрейшему его урегулированию и подписанию мирного договора. Республиканская администрация Соединенных Штатов надеялась перед президентскими выборами показать избирателям, что они, не меняя своих убеждений, могут найти компромисс в отношениях с СССР. Летом 1959 года в Москве открылась американская национальная выставка. Прилетев на ее открытие, вице-президент Соединенных Штатов Ричард Никсон передал главе правительства Советского Союза Никите Хрущеву предложение президента Эйзенхауэра совершить официальный визит в сентябре 1959 года в Америку, которое тот принял. Визит главы СССР в Штаты должен был стать первым за всю историю двух стран.В Вашингтоне активно готовились к приему советского лидера. По этому поводу президент США созвал пресс-конференцию, где объявил о приглашении главы СССР Никиты Хрущева посетить США. Эйзенхауэр объявил также, что Хрущев направил ему ответное приглашение посетить СССР, которое президент США принял. На конференции было заявлено, что обмен визитами поможет растопить лед в отношениях между двумя странами. 15 сентября Никита Хрущев прилетел в Вашингтон. Журналисты, фотокорреспонденты и радиостанции многих стран мира (по официальным данным, около 2,5 тысячи, из которых 41 советские) освещали это событие.Вместе с Хрущевым в Америку прибыла большая делегация, в составе которой входили министр иностранных дел Андрей Громыко, министр высшего образования Вячеслав Елютин, писатель Михаил Шолохов и др. Кроме того, с главой государства прилетели члены его семьи – супруга Нина Хрущева, две дочери – Юлия и Рада, сын Сергей и зять Алексей Аджубей, главный редактор "Известий". В течение 13 дней Хрущеву предстояло встретиться с президентом США для обмена мнениями по проблемам, представляющим взаимный интерес для обеих стран, представителями общественных кругов США, совершить поездки в города Вашингтон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Де-Мойн, Питтсбург, посетить американские промышленные и сельскохозяйственные предприятия, а также научные учреждения.По личному распоряжению Хрущева делегация СССР отправилась в США на сделанном на базе стратегического бомбардировщика Ту-95 межконтинентальном лайнере Ту-114, который был способен пролететь из Москвы до Вашингтона без дозаправки.Встречать в Вашингтоне советского лидера вышли свыше четверти миллиона американцев, собравшиеся вдоль пути из аэропорта в Белый дом. В Белом доме глава Советского государства преподнес лидеру США копию вымпела, направленного на Луну в ракете 12 сентября 1959 года (подлинник вымпела находился на Луне), и золотой значок, изготовленный в честь успешного запуска ракеты на Луну.Одним из первых пунктов программы поездки было посещение научного центра министерства сельского хозяйства США в Белтсвилле, штат Мэриленд, где Хрущеву продемонстрировали последние достижения сельхознауки.После возвращения из Белтсвилла в Вашингтон главе СССР предстояла встреча в Доме печати, где Национальный клуб печати совместно с Женским национальным клубом печати и Ассоциацией американских зарубежных журналистов организовали завтрак, программа которого включала пресс-конференцию Хрущева.Далее лидер Советского государства отправился в Нью-Йорк, где встретился с представителями большого бизнеса. Кроме того, 18 сентября Никита Хрущев выступил на 14-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Лидером СССР была вынесена на рассмотрение ООН "Декларация о всеобщем и полном разоружении", в которой речь шла об отказе от гонки вооружений с целью доминирования и начале процесса разоружения и прекращения ядерных испытаний. Хрущев предлагал государствам-гигантам в течение четырех лет ликвидировать военное производство, сохранить только полицейские подразделения со стрелковым оружием. Выступление представителя СССР было оставлено американцами без комментариев.Из Нью-Йорка Хрущев отправился на западное побережье США – в Лос-Анджелес и Сан-Франциско. В Лос-Анджелесе он посетил Голливуд, где побывал на съемках мюзикла "Канкан" и присутствовал на приеме, устроенном кинокомпанией XX Century Fox в его честь. Однако ранее намеченная поездка в Диснейленд не состоялась по соображениям безопасности. В Сан-Франциско лидер Советского государства встретился с представителями Американской федерации труда – Конгресса производственных профсоюзов. Кроме того, он посетил завод компании IBM в Сан-Хосе, Калифорния. Президент IBM Томас Уотсон – младший продемонстрировал высокому гостю "электронную счетную машину" IBM 305 RAMAC. В ней были впервые в истории использованы магнитные диски для хранения данных. На Хрущева новинка американской техники впечатления не произвела. После осмотра завода и счетной машины глава правительства СССР пообедал в рабочей столовой одновременно примерно с 200 сотрудниками компании.Программа визита Хрущева в США продолжилась посещением штата Айова и ее столицы – города Де-Мойн, а также крупного промышленного центра штата Пенсильвания – города Питтсбург. На приеме в городе Де-Мойн глава СССР вызвал американцев на экономическое соревнование двух различных систем, призывая отказаться от войн. В штате Айова советский лидер посетил мясокомбинат и, несмотря на плотный график поездки по Соединенным Штатам, сумел выкроить время на посещение фермера Рокуэла Гарста, который славился гибридами кукурузы. В Питтсбурге Никита Хрущев посетил сталелитейный завод Mesta Machine, где пообщался с рабочими предприятия.В завершение своей поездки в Соединенные Штаты Хрущев вернулся в Вашингтон и посетил Кэмп-Дэвид – загородную резиденцию президента США, где провел переговоры, на которых обсуждались актуальные вопросы взаимоотношений двух стран.Всего в ходе своего визита Хрущев провел четыре раунда переговоров с Эйзенхауэром. Президент Соединенных Штатов и лидер СССР провели две встречи тет-а-тет, кроме самих глав государств на них присутствовали лишь переводчики.С точки зрения международной политики визит Никиты Хрущева в США не дал заметных результатов. Международный климат после встречи лидеров СССР и Соединенных Штатов претерпел изменения в сторону потепления, но сближения позиций сторон по вопросам, которые обсуждались в ходе переговоров, не произошло.Обсуждалось урегулирование германского вопроса, статуса и уклада жизни Берлина. Хрущев добивался от Эйзенхауэра вывода войск США из Западного Берлина, включения Западного Берлина в состав ГДР или объявления Западного Берлина отдельным государством. Но достичь компромисса по этому вопросу не удалось.Советская делегация затронула вопрос американо-китайских отношений и представительства Китайской Народной Республики в ООН (вступление Пекина в войну на Корейском полуострове было использовано Соединенными Штатами для агитации, направленной против коммунистического Китая), но и по нему стороны не достигли понимания, как и по Тайваньской проблеме.Без особых результатов прошли обсуждения проблем в сфере экономики. Не были отменены ограничения на торговлю со странами соцлагеря. Результаты бесед по культурному обмену также не были оптимистичными, так как американская сторона предусматривала лишь их сокращение.На прощание советский лидер пригласил президента США Дуайта Эйзенхауэра в гости, предположив, что его посещение Советского Союза продлится дольше 13 дней, ведь СССР больше США. Однако после того, как 1 мая 1960 года над Свердловском (ныне Екатеринбург) был сбит американский самолет-разведчик U-2, ответный визит главы Соединенных Штатов был отменен.По итогам американского визита Хрущева в СССР был издан ряд книг, содержащих описание его поездки, тексты выступлений Хрущева, речи американских государственных и политических деятелей, произнесенные во время встреч с главой Советского Союза, а также фотоиллюстрации: "Жить в мире и дружбе!" (1959), "Лицом к лицу с Америкой" (1959). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, сша, ссср, никита хрущев