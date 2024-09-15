https://ria.ru/20240915/veter-1972834970.html
На Кубани ураган сорвал крышу школы
На Кубани ураган сорвал крышу школы - РИА Новости, 15.09.2024
На Кубани ураган сорвал крышу школы
Ураганный ветер повредил крышу школы в станице Выселковского района в Краснодарском крае, никто не пострадал, сообщили в администрации района. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T17:46
2024-09-15T17:46
2024-09-15T17:46
происшествия
выселковский район
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 15 сен - РИА Новости. Ураганный ветер повредил крышу школы в станице Выселковского района в Краснодарском крае, никто не пострадал, сообщили в администрации района. "Пятнадцатого сентября 2024 года на объекте образования Выселковского района МАОУ СОШ 3 в станице Березанской произошёл инцидент - ураганным ветром повреждена крыша объекта. Для восстановления кровли в настоящее время вызван подрядчик, ведутся работы. Жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении. По данным краевой прокуратуры, муниципальный контракт на выполнение комплексных работ по благоустройству школы заключен 15 мая 2024 года между отделом капитального строительства администрации Выселковского района и строительной компанией "Русстрой". При этом срок выполнения работ по 24 августа 2024 года. Отмечается, что в настоящее время работы заказчиком не приняты, оплата по контракту не производилась, добавляют в надзорном ведомстве. На образовательный процесс происшествие не повлияет, школа будет работать в штатном режиме, добавляют в надзорном ведомстве.
https://ria.ru/20240525/krysha-1948292602.html
выселковский район
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происшествия, выселковский район, краснодарский край
Происшествия, Выселковский район, Краснодарский край
На Кубани ураган сорвал крышу школы
На Кубани ураган сорвал крышу школы, никто не пострадал
КРАСНОДАР, 15 сен - РИА Новости.
Ураганный ветер повредил крышу школы в станице Выселковского района в Краснодарском крае, никто не пострадал, сообщили в администрации
района.
"Пятнадцатого сентября 2024 года на объекте образования Выселковского района МАОУ СОШ 3 в станице Березанской произошёл инцидент - ураганным ветром повреждена крыша объекта. Для восстановления кровли в настоящее время вызван подрядчик, ведутся работы. Жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении.
По данным краевой прокуратуры, муниципальный контракт на выполнение комплексных работ по благоустройству школы заключен 15 мая 2024 года между отделом капитального строительства администрации Выселковского района и строительной компанией "Русстрой". При этом срок выполнения работ по 24 августа 2024 года.
Отмечается, что в настоящее время работы заказчиком не приняты, оплата по контракту не производилась, добавляют в надзорном ведомстве.
На образовательный процесс происшествие не повлияет, школа будет работать в штатном режиме, добавляют в надзорном ведомстве.