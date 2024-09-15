Рейтинг@Mail.ru
Ми-28 нанес удар по живой силе и технике ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 15.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:46 15.09.2024 (обновлено: 14:01 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/vertolet-1972808022.html
Ми-28 нанес удар по живой силе и технике ВСУ в курском приграничье
Ми-28 нанес удар по живой силе и технике ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 15.09.2024
Ми-28 нанес удар по живой силе и технике ВСУ в курском приграничье
Экипаж вертолета Ми-28НМ ВКС России нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T13:46
2024-09-15T14:01
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
ми-28нм
курская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
воздушно-космические силы россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0f/1972808730_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7bd45a99fb3f83e135eb5d2fd00f4de5.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ ВКС России нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны РФ."Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.Уточняется, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника."После применения авиационных средств поражения, экипаж благополучно вернулся на площадку вылета. По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены", - сообщило Минобороны.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,4 тысячи военных, 113 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240914/istrebitel-1972706767.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Работа экипажа Ми-28нм в приграничном районе Курской области
Экипаж Ми-28нм нанес удар авиаракетами по подразделениям ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.
2024-09-15T13:46
true
PT0M33S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0f/1972808730_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_be438eac512d4162d0b70b72a631e1d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, ми-28нм, курская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-космические силы россии, ми-28
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Ми-28НМ, Курская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Воздушно-космические силы России, Ми-28
Ми-28 нанес удар по живой силе и технике ВСУ в курском приграничье

МО: Ми-28 ударил авиаракетами по живой силе и технике ВСУ в курском приграничье

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ ВКС России нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны РФ.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
Удар Су-34 по военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Су-34 нанес удар по скоплению ВСУ в Курской области
14 сентября, 15:39
Уточняется, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника.
"После применения авиационных средств поражения, экипаж благополучно вернулся на площадку вылета. По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены", - сообщило Минобороны.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,4 тысячи военных, 113 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМи-28НМКурская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Воздушно-космические силы РоссииМи-28
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала