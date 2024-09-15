https://ria.ru/20240915/vens--1972836816.html

Вэнс выступил в защиту распространителей слухов о поедании животных

Вэнс выступил в защиту распространителей слухов о поедании животных - РИА Новости, 15.09.2024

Вэнс выступил в защиту распространителей слухов о поедании животных

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс публично выступил в защиту распространителей скандальных слухов о гаитянских мигрантах в... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T18:04

2024-09-15T18:04

2024-09-15T18:04

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ВАШИНГТОН, 15 сен – РИА Новости. Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс публично выступил в защиту распространителей скандальных слухов о гаитянских мигрантах в штате Огайо, которые якобы крадут и едят домашних животных, заявив, что лично готов "придумывать истории", дабы привлечь внимание СМИ к проблемам американцев. "Если мне придется выдумывать истории, чтобы американские СМИ действительно обратили внимание на страдания нашего народа, то это именно то, что я собираюсь делать", - сказал Вэнс в ходе воскресного эфира телеканала CNN. Таким образом он отреагировал на просьбу журналистки подтвердить, что тиражируемые республиканцами слухи не имеют под собой каких-либо обоснований. При этом политик добавил, что, распространяя подобную информацию, республиканцы в США "направили фокус внимания" СМИ на проблемы американцев и "пагубные последствия" политики действующей демократической администрации. Накануне Вэнс и сын кандидата в президенты США Дональд Трамп-младший в соцсети X репостнули видео, где якобы мигранты жарят кошек на гриле в Дейтоне в штате Огайо. Полиция Спрингфилда ранее заявила РИА Новости, что свидетельств подобных правонарушений нет. В то же время власти Гаити назвали подобные заявления о мигрантах дискриминационными.

https://ria.ru/20240911/gaiti-1972189966.html

https://ria.ru/20240911/tramp-1972157194.html

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в мире, огайо, гаити, дональд трамп