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Вэнс выступил в защиту распространителей слухов о поедании животных - РИА Новости, 15.09.2024
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18:04 15.09.2024
https://ria.ru/20240915/vens--1972836816.html
Вэнс выступил в защиту распространителей слухов о поедании животных
Вэнс выступил в защиту распространителей слухов о поедании животных - РИА Новости, 15.09.2024
Вэнс выступил в защиту распространителей слухов о поедании животных
Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс публично выступил в защиту распространителей скандальных слухов о гаитянских мигрантах в... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T18:04
2024-09-15T18:04
в мире
огайо
гаити
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 15 сен – РИА Новости. Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс публично выступил в защиту распространителей скандальных слухов о гаитянских мигрантах в штате Огайо, которые якобы крадут и едят домашних животных, заявив, что лично готов "придумывать истории", дабы привлечь внимание СМИ к проблемам американцев. "Если мне придется выдумывать истории, чтобы американские СМИ действительно обратили внимание на страдания нашего народа, то это именно то, что я собираюсь делать", - сказал Вэнс в ходе воскресного эфира телеканала CNN. Таким образом он отреагировал на просьбу журналистки подтвердить, что тиражируемые республиканцами слухи не имеют под собой каких-либо обоснований. При этом политик добавил, что, распространяя подобную информацию, республиканцы в США "направили фокус внимания" СМИ на проблемы американцев и "пагубные последствия" политики действующей демократической администрации. Накануне Вэнс и сын кандидата в президенты США Дональд Трамп-младший в соцсети X репостнули видео, где якобы мигранты жарят кошек на гриле в Дейтоне в штате Огайо. Полиция Спрингфилда ранее заявила РИА Новости, что свидетельств подобных правонарушений нет. В то же время власти Гаити назвали подобные заявления о мигрантах дискриминационными.
https://ria.ru/20240911/gaiti-1972189966.html
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в мире, огайо, гаити, дональд трамп
В мире, Огайо, Гаити, Дональд Трамп
Вэнс выступил в защиту распространителей слухов о поедании животных

Вэнс выступил в защиту распространителей слухов о мигрантах, поедающих животных

© AP Photo / Stefan JeremiahДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© AP Photo / Stefan Jeremiah
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 сен – РИА Новости. Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс публично выступил в защиту распространителей скандальных слухов о гаитянских мигрантах в штате Огайо, которые якобы крадут и едят домашних животных, заявив, что лично готов "придумывать истории", дабы привлечь внимание СМИ к проблемам американцев.
"Если мне придется выдумывать истории, чтобы американские СМИ действительно обратили внимание на страдания нашего народа, то это именно то, что я собираюсь делать", - сказал Вэнс в ходе воскресного эфира телеканала CNN. Таким образом он отреагировал на просьбу журналистки подтвердить, что тиражируемые республиканцами слухи не имеют под собой каких-либо обоснований.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Гаити осудила слова Трампа о мигрантах, якобы поедающих домашних животных
11 сентября, 23:37
При этом политик добавил, что, распространяя подобную информацию, республиканцы в США "направили фокус внимания" СМИ на проблемы американцев и "пагубные последствия" политики действующей демократической администрации.
Накануне Вэнс и сын кандидата в президенты США Дональд Трамп-младший в соцсети X репостнули видео, где якобы мигранты жарят кошек на гриле в Дейтоне в штате Огайо. Полиция Спрингфилда ранее заявила РИА Новости, что свидетельств подобных правонарушений нет. В то же время власти Гаити назвали подобные заявления о мигрантах дискриминационными.
Обложка журнала Time - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Time поместил на обложку Трампа, застрявшего на поле для гольфа
11 сентября, 18:32
 
В миреОгайоГаитиДональд Трамп
 
 
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