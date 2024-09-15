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"Еще одна мясорубка". На Западе раскрыли, что возмутило ВСУ - РИА Новости, 15.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:57 15.09.2024
https://ria.ru/20240915/ukraina-1972857275.html
"Еще одна мясорубка". На Западе раскрыли, что возмутило ВСУ
"Еще одна мясорубка". На Западе раскрыли, что возмутило ВСУ - РИА Новости, 15.09.2024
"Еще одна мясорубка". На Западе раскрыли, что возмутило ВСУ
В рядах ВСУ жалуются на приказы генералов удерживать позиции любой ценой, что ведет к потерям, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T21:57
2024-09-15T21:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
часов яр
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В рядах ВСУ жалуются на приказы генералов удерживать позиции любой ценой, что ведет к потерям, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Украинский офицер пожаловался, что украинские генералы оценивают успех по тому, удерживают ли они позиции на карте, независимо от цены, и мы видим, как украинская армия расплачивается за это. &lt;…&gt; Битва за Чаcов Яр — еще одна мясорубка для украинской армии", — отметил он.По словам эксперта, ВСУ жертвуют большим количеством солдат, но город в любом случае скоро падет."Каждый день Украина на полях сражений терпит поражение", — резюмировал Меркурис.В августе глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в городе Часов Яр идут боевые действия, российские военные освобождают дом за домом.
https://ria.ru/20240915/spetsoperatsiya-1972852947.html
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украина
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в мире, украина, донецкая народная республика, часов яр, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Часов Яр, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
"Еще одна мясорубка". На Западе раскрыли, что возмутило ВСУ

Меркурис: в ВСУ пожаловались на стремление генералов держать позиции любой ценой

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие едут на танке с табличкой "Любимовка" недалеко от российско-украинской границы в Сумской области
Украинские военнослужащие едут на танке с табличкой Любимовка недалеко от российско-украинской границы в Сумской области - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие едут на танке с табличкой "Любимовка" недалеко от российско-украинской границы в Сумской области. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В рядах ВСУ жалуются на приказы генералов удерживать позиции любой ценой, что ведет к потерям, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Украинский офицер пожаловался, что украинские генералы оценивают успех по тому, удерживают ли они позиции на карте, независимо от цены, и мы видим, как украинская армия расплачивается за это. <…> Битва за Чаcов Яр — еще одна мясорубка для украинской армии", — отметил он.
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По словам эксперта, ВСУ жертвуют большим количеством солдат, но город в любом случае скоро падет.
"Каждый день Украина на полях сражений терпит поражение", — резюмировал Меркурис.
В августе глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в городе Часов Яр идут боевые действия, российские военные освобождают дом за домом.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЧасов ЯрДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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