https://ria.ru/20240915/ukraina-1972857275.html

"Еще одна мясорубка". На Западе раскрыли, что возмутило ВСУ

"Еще одна мясорубка". На Западе раскрыли, что возмутило ВСУ - РИА Новости, 15.09.2024

"Еще одна мясорубка". На Западе раскрыли, что возмутило ВСУ

В рядах ВСУ жалуются на приказы генералов удерживать позиции любой ценой, что ведет к потерям, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T21:57

2024-09-15T21:57

2024-09-15T21:57

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

часов яр

денис пушилин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В рядах ВСУ жалуются на приказы генералов удерживать позиции любой ценой, что ведет к потерям, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Украинский офицер пожаловался, что украинские генералы оценивают успех по тому, удерживают ли они позиции на карте, независимо от цены, и мы видим, как украинская армия расплачивается за это. <…> Битва за Чаcов Яр — еще одна мясорубка для украинской армии", — отметил он.По словам эксперта, ВСУ жертвуют большим количеством солдат, но город в любом случае скоро падет."Каждый день Украина на полях сражений терпит поражение", — резюмировал Меркурис.В августе глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в городе Часов Яр идут боевые действия, российские военные освобождают дом за домом.

https://ria.ru/20240915/spetsoperatsiya-1972852947.html

https://ria.ru/20240915/spetsoperatsiya-1972817582.html

украина

донецкая народная республика

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в мире, украина, донецкая народная республика, часов яр, денис пушилин, вооруженные силы украины