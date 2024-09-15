https://ria.ru/20240915/ukraina-1972857275.html
"Еще одна мясорубка". На Западе раскрыли, что возмутило ВСУ
"Еще одна мясорубка". На Западе раскрыли, что возмутило ВСУ - РИА Новости, 15.09.2024
"Еще одна мясорубка". На Западе раскрыли, что возмутило ВСУ
В рядах ВСУ жалуются на приказы генералов удерживать позиции любой ценой, что ведет к потерям, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T21:57
2024-09-15T21:57
2024-09-15T21:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
часов яр
денис пушилин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968274461_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d79e6f6f1e829ec336e928b9eee7821c.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В рядах ВСУ жалуются на приказы генералов удерживать позиции любой ценой, что ведет к потерям, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Украинский офицер пожаловался, что украинские генералы оценивают успех по тому, удерживают ли они позиции на карте, независимо от цены, и мы видим, как украинская армия расплачивается за это. <…> Битва за Чаcов Яр — еще одна мясорубка для украинской армии", — отметил он.По словам эксперта, ВСУ жертвуют большим количеством солдат, но город в любом случае скоро падет."Каждый день Украина на полях сражений терпит поражение", — резюмировал Меркурис.В августе глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в городе Часов Яр идут боевые действия, российские военные освобождают дом за домом.
https://ria.ru/20240915/spetsoperatsiya-1972852947.html
https://ria.ru/20240915/spetsoperatsiya-1972817582.html
украина
донецкая народная республика
часов яр
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968274461_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f81fc12d65a60f2469bc8b5045bb3211.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика, часов яр, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Часов Яр, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
"Еще одна мясорубка". На Западе раскрыли, что возмутило ВСУ
Меркурис: в ВСУ пожаловались на стремление генералов держать позиции любой ценой