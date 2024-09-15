https://ria.ru/20240915/ukraina-1972854907.html

СМИ: США боятся поражения Украины этой зимой

СМИ: США боятся поражения Украины этой зимой - РИА Новости, 15.09.2024

СМИ: США боятся поражения Украины этой зимой

США опасаются, что Украина может проиграть в конфликте уже этой зимой, пишет издание Politico. РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T21:23

2024-09-15T21:23

2024-09-15T22:13

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. США опасаются, что Украина может проиграть в конфликте уже этой зимой, пишет издание Politico."Риск поражения Украины в войне этой зимой подтолкнул Вашингтон и Лондон пересмотреть то, как Киев использует поставляемые Западом ракеты большой дальности. Но США по-прежнему опасаются эскалации", — говорится в материале.В Киеве же надеются, что перспективы краха украинской энергетической системы в итоге перевесят опасения американцев, указывается в статье.Тем не менее Соединенные Штаты не готовы позволить ВСУ бить по России своими ракетами, но могут снять ограничения на использование британских Storm Shadow для этих целей, отмечает издание.Сейчас на Западе идут дискуссии о снятии запрета на использование ВСУ западного оружия большой дальности для нанесения ударов вглубь России. Этот вопрос должен был обсуждаться на прошедшей в пятницу встрече главы Белого дома Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, но в итоге никаких объявлений по этой теме не было.Позиция РоссииВ четверг Владимир Путин заявил, что в НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте.По словам главы государства, Украина уже наносит удары по российской территории беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил Путин.Он подчеркнул, что прямое участие Запада в противостоянии в постсоветской республике существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, заявление президента о последствиях ударов вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.

https://ria.ru/20240914/nato-1972738843.html

https://ria.ru/20240914/sholts-1972744443.html

https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html

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