Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США боятся поражения Украины этой зимой - РИА Новости, 15.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:23 15.09.2024 (обновлено: 22:13 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/ukraina-1972854907.html
СМИ: США боятся поражения Украины этой зимой
СМИ: США боятся поражения Украины этой зимой - РИА Новости, 15.09.2024
СМИ: США боятся поражения Украины этой зимой
США опасаются, что Украина может проиграть в конфликте уже этой зимой, пишет издание Politico. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T21:23
2024-09-15T22:13
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_539:821:2721:2048_1920x0_80_0_0_574974958a91e1b2a4d274ce4c0d7ca9.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. США опасаются, что Украина может проиграть в конфликте уже этой зимой, пишет издание Politico."Риск поражения Украины в войне этой зимой подтолкнул Вашингтон и Лондон пересмотреть то, как Киев использует поставляемые Западом ракеты большой дальности. Но США по-прежнему опасаются эскалации", — говорится в материале.В Киеве же надеются, что перспективы краха украинской энергетической системы в итоге перевесят опасения американцев, указывается в статье.Тем не менее Соединенные Штаты не готовы позволить ВСУ бить по России своими ракетами, но могут снять ограничения на использование британских Storm Shadow для этих целей, отмечает издание.Сейчас на Западе идут дискуссии о снятии запрета на использование ВСУ западного оружия большой дальности для нанесения ударов вглубь России. Этот вопрос должен был обсуждаться на прошедшей в пятницу встрече главы Белого дома Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, но в итоге никаких объявлений по этой теме не было.Позиция РоссииВ четверг Владимир Путин заявил, что в НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте.По словам главы государства, Украина уже наносит удары по российской территории беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил Путин.Он подчеркнул, что прямое участие Запада в противостоянии в постсоветской республике существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, заявление президента о последствиях ударов вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
https://ria.ru/20240914/nato-1972738843.html
https://ria.ru/20240914/sholts-1972744443.html
https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_1148:830:2772:2048_1920x0_80_0_0_f08f4e033bd30591871c09c0301ee077.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, владимир путин, дмитрий песков, нато, кир стармер, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО, Кир Стармер, Джо Байден
СМИ: США боятся поражения Украины этой зимой

Politico: США боятся поражения Украины в конфликте этой зимой

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. США опасаются, что Украина может проиграть в конфликте уже этой зимой, пишет издание Politico.
"Риск поражения Украины в войне этой зимой подтолкнул Вашингтон и Лондон пересмотреть то, как Киев использует поставляемые Западом ракеты большой дальности. Но США по-прежнему опасаются эскалации", — говорится в материале.
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
В НАТО считают разрешение Украине бить вглубь России оправданным
14 сентября, 19:33
В Киеве же надеются, что перспективы краха украинской энергетической системы в итоге перевесят опасения американцев, указывается в статье.
Тем не менее Соединенные Штаты не готовы позволить ВСУ бить по России своими ракетами, но могут снять ограничения на использование британских Storm Shadow для этих целей, отмечает издание.
Сейчас на Западе идут дискуссии о снятии запрета на использование ВСУ западного оружия большой дальности для нанесения ударов вглубь России. Этот вопрос должен был обсуждаться на прошедшей в пятницу встрече главы Белого дома Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, но в итоге никаких объявлений по этой теме не было.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Шольц намерен настаивать на отказе разрешить ВСУ атаковать вглубь России
14 сентября, 20:14

Позиция России

В четверг Владимир Путин заявил, что в НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте.
По словам главы государства, Украина уже наносит удары по российской территории беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил Путин.
Он подчеркнул, что прямое участие Запада в противостоянии в постсоветской республике существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, заявление президента о последствиях ударов вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Путин предупредил Запад о вступлении в войну
14 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВладимир ПутинДмитрий ПесковНАТОКир СтармерДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала