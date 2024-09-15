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Тысячи военных ВСУ не служат, но не уволены официально, пишут СМИ - РИА Новости, 15.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:27 15.09.2024
https://ria.ru/20240915/ukraina-1972849937.html
Тысячи военных ВСУ не служат, но не уволены официально, пишут СМИ
Тысячи военных ВСУ не служат, но не уволены официально, пишут СМИ - РИА Новости, 15.09.2024
Тысячи военных ВСУ не служат, но не уволены официально, пишут СМИ
Тысячи военнослужащих украинских войск не несут службу, но официально не уволены и не могут устроиться на другую работу, получая символическую зарплату как... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T20:27
2024-09-15T20:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Тысячи военнослужащих украинских войск не несут службу, но официально не уволены и не могут устроиться на другую работу, получая символическую зарплату как "выведенные за штат", сообщает украинское издание "Страна.ua". "На фоне жесткой нехватки личного состава в ВСУ на Украине находятся тысячи военных, которые как бы есть, но их "нет". Речь идет о "выведенных за штат" бойцах ВСУ. Этих солдат нет в кадровых списках подразделений. Им не платят зарплату - ежемесячно им символически выплачивают "за звание" около 500-600 гривен (12-14,5 доллара - ред.) Эти военные, хоть и не несут службу, не уволены из ВСУ, поэтому не могут официально устроиться на работу", - пишет издание. Согласно ведомственным документам минобороны Украины, для выведения за штат военнослужащего есть двадцать причин, и чаще всего это люди, находящиеся на лечении после боевых ранений, указывает издание. Как отмечается, раненому выплачивается компенсация и минимальная зарплата военного первые два месяца, но если он продолжает лечиться, его выводят за штат - с этого момента минимальная зарплата ему не положена. Согласно изданию, выздоровевших больных и раненых после реабилитации вновь забирают в части. В ВСУ рассказали изданию, что хулиганов, пьяниц и наркоманов, попавших за штат из-за нарушения дисциплины, могут держать там годами, так как в боевых частях они не нужны. Также издание рассказало, что самое проблемное положение при выведении за штат наблюдается у наиболее возрастных военных, которые по здоровью не могут нести службу.
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Тысячи военных ВСУ не служат, но не уволены официально, пишут СМИ

"Страна.ua": тысячи украинских военных не служат в ВСУ, но официально не уволены

© AP Photo / Andrew KravchenkoВид на Киев со смотровой площадки в центре города
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Тысячи военнослужащих украинских войск не несут службу, но официально не уволены и не могут устроиться на другую работу, получая символическую зарплату как "выведенные за штат", сообщает украинское издание "Страна.ua".
"На фоне жесткой нехватки личного состава в ВСУ на Украине находятся тысячи военных, которые как бы есть, но их "нет". Речь идет о "выведенных за штат" бойцах ВСУ. Этих солдат нет в кадровых списках подразделений. Им не платят зарплату - ежемесячно им символически выплачивают "за звание" около 500-600 гривен (12-14,5 доллара - ред.) Эти военные, хоть и не несут службу, не уволены из ВСУ, поэтому не могут официально устроиться на работу", - пишет издание.
Согласно ведомственным документам минобороны Украины, для выведения за штат военнослужащего есть двадцать причин, и чаще всего это люди, находящиеся на лечении после боевых ранений, указывает издание. Как отмечается, раненому выплачивается компенсация и минимальная зарплата военного первые два месяца, но если он продолжает лечиться, его выводят за штат - с этого момента минимальная зарплата ему не положена.
Согласно изданию, выздоровевших больных и раненых после реабилитации вновь забирают в части. В ВСУ рассказали изданию, что хулиганов, пьяниц и наркоманов, попавших за штат из-за нарушения дисциплины, могут держать там годами, так как в боевых частях они не нужны. Также издание рассказало, что самое проблемное положение при выведении за штат наблюдается у наиболее возрастных военных, которые по здоровью не могут нести службу.
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