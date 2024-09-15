Тысячи военных ВСУ не служат, но не уволены официально, пишут СМИ
"Страна.ua": тысячи украинских военных не служат в ВСУ, но официально не уволены
© AP Photo / Andrew KravchenkoВид на Киев со смотровой площадки в центре города
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Тысячи военнослужащих украинских войск не несут службу, но официально не уволены и не могут устроиться на другую работу, получая символическую зарплату как "выведенные за штат", сообщает украинское издание "Страна.ua".
"На фоне жесткой нехватки личного состава в ВСУ на Украине находятся тысячи военных, которые как бы есть, но их "нет". Речь идет о "выведенных за штат" бойцах ВСУ. Этих солдат нет в кадровых списках подразделений. Им не платят зарплату - ежемесячно им символически выплачивают "за звание" около 500-600 гривен (12-14,5 доллара - ред.) Эти военные, хоть и не несут службу, не уволены из ВСУ, поэтому не могут официально устроиться на работу", - пишет издание.
Согласно ведомственным документам минобороны Украины, для выведения за штат военнослужащего есть двадцать причин, и чаще всего это люди, находящиеся на лечении после боевых ранений, указывает издание. Как отмечается, раненому выплачивается компенсация и минимальная зарплата военного первые два месяца, но если он продолжает лечиться, его выводят за штат - с этого момента минимальная зарплата ему не положена.
Согласно изданию, выздоровевших больных и раненых после реабилитации вновь забирают в части. В ВСУ рассказали изданию, что хулиганов, пьяниц и наркоманов, попавших за штат из-за нарушения дисциплины, могут держать там годами, так как в боевых частях они не нужны. Также издание рассказало, что самое проблемное положение при выведении за штат наблюдается у наиболее возрастных военных, которые по здоровью не могут нести службу.