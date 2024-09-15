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СМИ: Украина надеется, что возможный крах энергосистемы повлияет на США - РИА Новости, 15.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:12 15.09.2024
https://ria.ru/20240915/ukraina-1972847869.html
СМИ: Украина надеется, что возможный крах энергосистемы повлияет на США
СМИ: Украина надеется, что возможный крах энергосистемы повлияет на США - РИА Новости, 15.09.2024
СМИ: Украина надеется, что возможный крах энергосистемы повлияет на США
Украинские чиновники надеются, что перспективы краха энергосистемы Украины перевесят опасения в отношении эскалации с РФ у властей США, которые пока не приняли... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T20:12
2024-09-15T20:12
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
владимир путин
сергей лавров
нато
в мире
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Украинские чиновники надеются, что перспективы краха энергосистемы Украины перевесят опасения в отношении эскалации с РФ у властей США, которые пока не приняли решения дать разрешение Киеву наносить удары западным дальнобойным оружием вглубь территории России, сообщает европейское издание газеты Politico. "Украинские чиновники надеются, что перспективы краха энергетической системы в конечном счете перевесят опасения Вашингтона в отношении эскалации", - сообщает издание. В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента РФ Владимира Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно чёткое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для неё, добавил он. Ранее Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240911/ukraina-1971891361.html
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россия, украина, сша, владимир путин, сергей лавров, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО, В мире
СМИ: Украина надеется, что возможный крах энергосистемы повлияет на США

Politico: Украина надеется, что возможный крах энергосистемы повлияет на США

© AP Photo / Felipe DanaНеосвещенная улица в центре Киева, Украина
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Украинские чиновники надеются, что перспективы краха энергосистемы Украины перевесят опасения в отношении эскалации с РФ у властей США, которые пока не приняли решения дать разрешение Киеву наносить удары западным дальнобойным оружием вглубь территории России, сообщает европейское издание газеты Politico.
"Украинские чиновники надеются, что перспективы краха энергетической системы в конечном счете перевесят опасения Вашингтона в отношении эскалации", - сообщает издание.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
"Ждали ноября". Киев разругался с давним союзником из-за стиральных машин
11 сентября, 08:00
В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента РФ Владимира Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно чёткое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для неё, добавил он. Ранее Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинСергей ЛавровНАТОВ мире
 
 
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