https://ria.ru/20240915/ukraina-1972832592.html

"Отчаянно умоляют". В США признали ужасающую правду о ВСУ

"Отчаянно умоляют". В США признали ужасающую правду о ВСУ - РИА Новости, 15.09.2024

"Отчаянно умоляют". В США признали ужасающую правду о ВСУ

Украина испытывает нехватку вооружений и пытается получить больше техники от союзников, написал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в статье для Sonar21. РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T17:25

2024-09-15T17:25

2024-09-15T18:36

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Украина испытывает нехватку вооружений и пытается получить больше техники от союзников, написал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в статье для Sonar21."Украинцы не только не в состоянии производить значимые количества 155-миллиметровых снарядов, танков, бронетранспортеров и артиллерийских орудий, они еще и отчаянно умоляют Запад поставлять ракеты, деньги и больше оборудования", — отметил он.По словам эксперта, единственное, что регулярно растет на Украине, — это количество могил солдат ВСУ.Накануне в Минобороны сообщили, что в ДНР освободили Желанное Первое. Отмечается, что потери ВСУ за сутки на различных направлениях составили до 2090 военных.

https://ria.ru/20240915/spetsoperatsiya-1972817582.html

https://ria.ru/20240915/ukraina-1972827756.html

украина

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в мире, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)