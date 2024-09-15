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"Отчаянно умоляют". В США признали ужасающую правду о ВСУ - РИА Новости, 15.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:25 15.09.2024 (обновлено: 18:36 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/ukraina-1972832592.html
"Отчаянно умоляют". В США признали ужасающую правду о ВСУ
"Отчаянно умоляют". В США признали ужасающую правду о ВСУ - РИА Новости, 15.09.2024
"Отчаянно умоляют". В США признали ужасающую правду о ВСУ
Украина испытывает нехватку вооружений и пытается получить больше техники от союзников, написал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в статье для Sonar21. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T17:25
2024-09-15T18:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Украина испытывает нехватку вооружений и пытается получить больше техники от союзников, написал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в статье для Sonar21."Украинцы не только не в состоянии производить значимые количества 155-миллиметровых снарядов, танков, бронетранспортеров и артиллерийских орудий, они еще и отчаянно умоляют Запад поставлять ракеты, деньги и больше оборудования", — отметил он.По словам эксперта, единственное, что регулярно растет на Украине, — это количество могил солдат ВСУ.Накануне в Минобороны сообщили, что в ДНР освободили Желанное Первое. Отмечается, что потери ВСУ за сутки на различных направлениях составили до 2090 военных.
https://ria.ru/20240915/spetsoperatsiya-1972817582.html
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украина
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в мире, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Отчаянно умоляют". В США признали ужасающую правду о ВСУ

Джонсон: Украинцы отчаянно умоляют увеличить поставки из-за нехватки всего

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Украина испытывает нехватку вооружений и пытается получить больше техники от союзников, написал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в статье для Sonar21.
"Украинцы не только не в состоянии производить значимые количества 155-миллиметровых снарядов, танков, бронетранспортеров и артиллерийских орудий, они еще и отчаянно умоляют Запад поставлять ракеты, деньги и больше оборудования", — отметил он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
"Приговорили к смерти". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
Вчера, 15:05
По словам эксперта, единственное, что регулярно растет на Украине, — это количество могил солдат ВСУ.
Накануне в Минобороны сообщили, что в ДНР освободили Желанное Первое. Отмечается, что потери ВСУ за сутки на различных направлениях составили до 2090 военных.
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Вчера, 16:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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