https://ria.ru/20240915/ukraina-1972832592.html
"Отчаянно умоляют". В США признали ужасающую правду о ВСУ
"Отчаянно умоляют". В США признали ужасающую правду о ВСУ - РИА Новости, 15.09.2024
"Отчаянно умоляют". В США признали ужасающую правду о ВСУ
Украина испытывает нехватку вооружений и пытается получить больше техники от союзников, написал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в статье для Sonar21. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T17:25
2024-09-15T17:25
2024-09-15T18:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1966999699_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4452844ff16a11c00dd8daea78962425.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Украина испытывает нехватку вооружений и пытается получить больше техники от союзников, написал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в статье для Sonar21."Украинцы не только не в состоянии производить значимые количества 155-миллиметровых снарядов, танков, бронетранспортеров и артиллерийских орудий, они еще и отчаянно умоляют Запад поставлять ракеты, деньги и больше оборудования", — отметил он.По словам эксперта, единственное, что регулярно растет на Украине, — это количество могил солдат ВСУ.Накануне в Минобороны сообщили, что в ДНР освободили Желанное Первое. Отмечается, что потери ВСУ за сутки на различных направлениях составили до 2090 военных.
https://ria.ru/20240915/spetsoperatsiya-1972817582.html
https://ria.ru/20240915/ukraina-1972827756.html
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1966999699_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_90d7c8cf824f110ab2a030fbd93aeb55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Отчаянно умоляют". В США признали ужасающую правду о ВСУ
Джонсон: Украинцы отчаянно умоляют увеличить поставки из-за нехватки всего