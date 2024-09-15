https://ria.ru/20240915/ukraina-1972827756.html
"В большой беде". Стало известно, на что Запад обрек Украину
"В большой беде". Стало известно, на что Запад обрек Украину - РИА Новости, 15.09.2024
"В большой беде". Стало известно, на что Запад обрек Украину
Западные заявления о вступлении Украины в Североатлантический альянс спровоцируют лишь больший урон для страны, заявил американский политолог Джон Миршаймер в... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T16:41
2024-09-15T16:41
2024-09-15T18:33
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Западные заявления о вступлении Украины в Североатлантический альянс спровоцируют лишь больший урон для страны, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Украина находится в большой беде на поле боя. <…> Говоря о вступлении Украины в ЕС и особенно в НАТО — это просто обрекает Украину на еще больший ущерб", — отметил он.По словам эксперта, при таком сценарии Киев лишь потеряет контроль над большими территориями и превратится в государство-изгоя. Профессор также добавил, что такие разговоры только усугубляют и без того ужасную ситуацию для украинцев.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прошлым летом заявлял, что предоставление Украине каких-либо гарантий безопасности чрезвычайно ошибочно и очень опасно. По его словам, это чревато весьма и весьма негативными последствиями в любом горизонте планирования.
https://ria.ru/20240915/spetsoperatsiya-1972817582.html
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украина, россия, киев, джон миршаймер, дмитрий песков, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Джон Миршаймер, Дмитрий Песков, НАТО, Евросоюз
"В большой беде". Стало известно, на что Запад обрек Украину
Миршаймер: идея о вступлении Украины в НАТО обрекает ее на еще больший ущерб