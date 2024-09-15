https://ria.ru/20240915/ukraina-1972827756.html

"В большой беде". Стало известно, на что Запад обрек Украину

"В большой беде". Стало известно, на что Запад обрек Украину - РИА Новости, 15.09.2024

"В большой беде". Стало известно, на что Запад обрек Украину

Западные заявления о вступлении Украины в Североатлантический альянс спровоцируют лишь больший урон для страны, заявил американский политолог Джон Миршаймер в... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T16:41

2024-09-15T16:41

2024-09-15T18:33

специальная военная операция на украине

украина

россия

киев

джон миршаймер

дмитрий песков

нато

евросоюз

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Западные заявления о вступлении Украины в Североатлантический альянс спровоцируют лишь больший урон для страны, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Украина находится в большой беде на поле боя. <…> Говоря о вступлении Украины в ЕС и особенно в НАТО — это просто обрекает Украину на еще больший ущерб", — отметил он.По словам эксперта, при таком сценарии Киев лишь потеряет контроль над большими территориями и превратится в государство-изгоя. Профессор также добавил, что такие разговоры только усугубляют и без того ужасную ситуацию для украинцев.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прошлым летом заявлял, что предоставление Украине каких-либо гарантий безопасности чрезвычайно ошибочно и очень опасно. По его словам, это чревато весьма и весьма негативными последствиями в любом горизонте планирования.

https://ria.ru/20240915/spetsoperatsiya-1972817582.html

https://ria.ru/20240915/zapad-1972818424.html

украина

россия

киев

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украина, россия, киев, джон миршаймер, дмитрий песков, нато, евросоюз