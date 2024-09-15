https://ria.ru/20240915/ukraina-1972824263.html
На Украине с начала СВО исчезло 40 процентов зарегистрированного оружия
На Украине с начала СВО исчезло 40 процентов зарегистрированного оружия - РИА Новости, 15.09.2024
На Украине с начала СВО исчезло 40 процентов зарегистрированного оружия
Свыше 270 тысяч единиц оружия исчезли или были похищены на Украине с февраля 2022 года, сообщает в воскресенье украинское издание "Фокус" со ссылкой на... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T16:06
2024-09-15T16:06
2024-09-15T16:06
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Свыше 270 тысяч единиц оружия исчезли или были похищены на Украине с февраля 2022 года, сообщает в воскресенье украинское издание "Фокус" со ссылкой на статистику сервиса "Опендатабот", специализирующегося на мониторинге государственных реестров. "На Украине… с 24 февраля 2022 года исчезли или были похищены более 270 тысяч единиц оружия. Эта цифра составляет 40% от общего количества, зарегистрированного в едином реестре оружия", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Отмечается, что за неполный 2024 год украдено или потеряно уже 78,2 тысячи единиц оружия, что больше, чем за весь 2023 год и в четыре раза больше, чем фиксировалось до 2022 года. Как уточняет издание, чаще всего исчезают охотничьи ружья (27,9%), автоматы (27,8%) и карабины (10,8%). Среди моделей лидирует автомат АК-74 (51 008 единиц), пистолеты ПМ (7,4% общего объема) и карабины СКС (4,4%). Председатель украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин в комментарии "Фокусу" выразил уверенность в том, что все автоматы, потерянные за пределами зоны боевых действий, неизбежно оказываются на черном рынке. "Ситуация с нелегальным оборотом оружия на Украине с каждым днем всё ужаснее", - резюмировал эксперт. В феврале 2022 года власти Украины разрешили гражданским лицам владеть огнестрельным оружием. Только в Киеве представители властей после начала российской спецоперации бесконтрольно раздали гражданам более 25 тысяч единиц огнестрельного оружия и свыше 1 миллиона патронов к нему. Впоследствии украинские власти неоднократно обращались к гражданам с требованием сдать полученное оружие.
https://ria.ru/20240914/strelba-1972671584.html
https://ria.ru/20231013/khamas-1902598457.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, ак-74, оружие
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, АК-74, Оружие
На Украине с начала СВО исчезло 40 процентов зарегистрированного оружия
"Фокус": более 270 тысяч единиц оружия пропали на Украине с февраля 2022 года
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.
Свыше 270 тысяч единиц оружия исчезли или были похищены на Украине с февраля 2022 года, сообщает в воскресенье украинское издание "Фокус
" со ссылкой на статистику сервиса "Опендатабот", специализирующегося на мониторинге государственных реестров.
"На Украине… с 24 февраля 2022 года исчезли или были похищены более 270 тысяч единиц оружия. Эта цифра составляет 40% от общего количества, зарегистрированного в едином реестре оружия", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Отмечается, что за неполный 2024 год украдено или потеряно уже 78,2 тысячи единиц оружия, что больше, чем за весь 2023 год и в четыре раза больше, чем фиксировалось до 2022 года.
Как уточняет издание, чаще всего исчезают охотничьи ружья (27,9%), автоматы (27,8%) и карабины (10,8%). Среди моделей лидирует автомат АК-74 (51 008 единиц), пистолеты ПМ (7,4% общего объема) и карабины СКС (4,4%).
Председатель украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин в комментарии "Фокусу" выразил уверенность в том, что все автоматы, потерянные за пределами зоны боевых действий, неизбежно оказываются на черном рынке.
"Ситуация с нелегальным оборотом оружия на Украине с каждым днем всё ужаснее", - резюмировал эксперт.
В феврале 2022 года власти Украины разрешили гражданским лицам владеть огнестрельным оружием. Только в Киеве представители властей после начала российской спецоперации бесконтрольно раздали гражданам более 25 тысяч единиц огнестрельного оружия и свыше 1 миллиона патронов к нему. Впоследствии украинские власти неоднократно обращались к гражданам с требованием сдать полученное оружие.