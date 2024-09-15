На Западе резко отреагировали на слова главы МИД Литвы об Украине
Журналист Боуз оскорбил главу МИД Литвы Ландсбергиса из-за слов об Украине
© AP Photo / Matthias SchraderМинистр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис
© AP Photo / Matthias Schrader
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз резко отреагировал в соцсети X на слова главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса о гарантиях безопасности Украине.
"Министр иностранных дел Литвы либо глуп, либо заблуждается. Но, скорее всего, и то, и другое", — написал он.
"Министр иностранных дел Литвы либо глуп, либо заблуждается. Но, скорее всего, и то, и другое", — написал он.
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Так журналист прокомментировал заявление Ландсбергиса на форуме "Ялтинская европейская стратегия" о том, что Киеву нужны гарантии безопасности, а единственная, в которую он верит, - это пятая статья НАТО.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что предоставление Украине каких-либо гарантий безопасности чрезвычайно ошибочно и очень опасно. По его словам, это чревато весьма и весьма негативными последствиями в любом горизонте планирования.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что предоставление Украине каких-либо гарантий безопасности чрезвычайно ошибочно и очень опасно. По его словам, это чревато весьма и весьма негативными последствиями в любом горизонте планирования.