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На Западе резко отреагировали на слова главы МИД Литвы об Украине - РИА Новости, 15.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 15.09.2024 (обновлено: 16:05 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/ukraina-1972800917.html
На Западе резко отреагировали на слова главы МИД Литвы об Украине
На Западе резко отреагировали на слова главы МИД Литвы об Украине - РИА Новости, 15.09.2024
На Западе резко отреагировали на слова главы МИД Литвы об Украине
Ирландский журналист Чей Боуз резко отреагировал в соцсети X на слова главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса о гарантиях безопасности Украине. "Министр... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T12:18
2024-09-15T16:05
специальная военная операция на украине
в мире
литва
габриэлюс ландсбергис
украина
киев
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз резко отреагировал в соцсети X на слова главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса о гарантиях безопасности Украине. "Министр иностранных дел Литвы либо глуп, либо заблуждается. Но, скорее всего, и то, и другое", — написал он. Так журналист прокомментировал заявление Ландсбергиса на форуме "Ялтинская европейская стратегия" о том, что Киеву нужны гарантии безопасности, а единственная, в которую он верит, - это пятая статья НАТО. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что предоставление Украине каких-либо гарантий безопасности чрезвычайно ошибочно и очень опасно. По его словам, это чревато весьма и весьма негативными последствиями в любом горизонте планирования.
https://ria.ru/20240915/ukraina-1972786723.html
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в мире, литва, габриэлюс ландсбергис, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Литва, Габриэлюс Ландсбергис, Украина, Киев
На Западе резко отреагировали на слова главы МИД Литвы об Украине

Журналист Боуз оскорбил главу МИД Литвы Ландсбергиса из-за слов об Украине

© AP Photo / Matthias SchraderМинистр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© AP Photo / Matthias Schrader
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз резко отреагировал в соцсети X на слова главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса о гарантиях безопасности Украине.

"Министр иностранных дел Литвы либо глуп, либо заблуждается. Но, скорее всего, и то, и другое", — написал он.
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Так журналист прокомментировал заявление Ландсбергиса на форуме "Ялтинская европейская стратегия" о том, что Киеву нужны гарантии безопасности, а единственная, в которую он верит, - это пятая статья НАТО.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что предоставление Украине каких-либо гарантий безопасности чрезвычайно ошибочно и очень опасно. По его словам, это чревато весьма и весьма негативными последствиями в любом горизонте планирования.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛитваГабриэлюс ЛандсбергисУкраинаКиев
 
 
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