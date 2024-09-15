https://ria.ru/20240915/ukraina-1972800917.html

На Западе резко отреагировали на слова главы МИД Литвы об Украине

На Западе резко отреагировали на слова главы МИД Литвы об Украине - РИА Новости, 15.09.2024

На Западе резко отреагировали на слова главы МИД Литвы об Украине

Ирландский журналист Чей Боуз резко отреагировал в соцсети X на слова главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса о гарантиях безопасности Украине. "Министр... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T12:18

2024-09-15T12:18

2024-09-15T16:05

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз резко отреагировал в соцсети X на слова главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса о гарантиях безопасности Украине. "Министр иностранных дел Литвы либо глуп, либо заблуждается. Но, скорее всего, и то, и другое", — написал он. Так журналист прокомментировал заявление Ландсбергиса на форуме "Ялтинская европейская стратегия" о том, что Киеву нужны гарантии безопасности, а единственная, в которую он верит, - это пятая статья НАТО. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что предоставление Украине каких-либо гарантий безопасности чрезвычайно ошибочно и очень опасно. По его словам, это чревато весьма и весьма негативными последствиями в любом горизонте планирования.

https://ria.ru/20240915/ukraina-1972786723.html

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в мире, литва, габриэлюс ландсбергис, украина, киев