Рейтинг@Mail.ru
На Украине после взрывов пострадали энергетические объекты - РИА Новости, 15.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:39 15.09.2024 (обновлено: 10:40 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/ukraina-1972791137.html
На Украине после взрывов пострадали энергетические объекты
На Украине после взрывов пострадали энергетические объекты - РИА Новости, 15.09.2024
На Украине после взрывов пострадали энергетические объекты
Энергетические объекты повреждены после взрывов в двух областях Украины за минувшие сутки, сообщает в воскресенье министерство энергетики страны в... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T10:39
2024-09-15T10:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
херсонская область
сумская область
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919795631_0:45:1280:765_1920x0_80_0_0_b5fa99746c7ceab0525102e53caac791.jpg
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Энергетические объекты повреждены после взрывов в двух областях Украины за минувшие сутки, сообщает в воскресенье министерство энергетики страны в Telegram-канале. Как сообщает украинское энергетическое ведомство, в минувшие сутки повреждены "энергетические объекты в Сумской, Харьковской областях". Кроме того, как утверждается, повреждены объекты и на подконтрольных ВСУ частях Донецкой народной республики и Херсонской области. В результате этого отключались линии электропередачи, были обесточены подстанции, выключалось оборудование.
https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968599998.html
украина
донецкая народная республика
херсонская область
сумская область
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919795631_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_9d1101179c8a066306c2b5608bb1012e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, донецкая народная республика, херсонская область , сумская область, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Сумская область, Харьковская область
На Украине после взрывов пострадали энергетические объекты

Минэнерго Украины сообщило о повреждении энергетических объектов в двух областях

© ДСНС УкраїниСотрудники пожарной службы Украины
Сотрудники пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© ДСНС України
Сотрудники пожарной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Энергетические объекты повреждены после взрывов в двух областях Украины за минувшие сутки, сообщает в воскресенье министерство энергетики страны в Telegram-канале.
Как сообщает украинское энергетическое ведомство, в минувшие сутки повреждены "энергетические объекты в Сумской, Харьковской областях".
Кроме того, как утверждается, повреждены объекты и на подконтрольных ВСУ частях Донецкой народной республики и Херсонской области. В результате этого отключались линии электропередачи, были обесточены подстанции, выключалось оборудование.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Россия вернула Зеленскому все долги с процентами, как он и просил
27 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьСумская областьХарьковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала