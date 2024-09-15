https://ria.ru/20240915/ukraina-1972791137.html

На Украине после взрывов пострадали энергетические объекты

На Украине после взрывов пострадали энергетические объекты - РИА Новости, 15.09.2024

На Украине после взрывов пострадали энергетические объекты

Энергетические объекты повреждены после взрывов в двух областях Украины за минувшие сутки, сообщает в воскресенье министерство энергетики страны в... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T10:39

2024-09-15T10:39

2024-09-15T10:40

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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Энергетические объекты повреждены после взрывов в двух областях Украины за минувшие сутки, сообщает в воскресенье министерство энергетики страны в Telegram-канале. Как сообщает украинское энергетическое ведомство, в минувшие сутки повреждены "энергетические объекты в Сумской, Харьковской областях". Кроме того, как утверждается, повреждены объекты и на подконтрольных ВСУ частях Донецкой народной республики и Херсонской области. В результате этого отключались линии электропередачи, были обесточены подстанции, выключалось оборудование.

https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968599998.html

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