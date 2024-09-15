Немецкий генерал выступил с призывом по России
Генерал ФРГ Куят: разрешив ВСУ бить вглубь РФ, НАТО достигнет точки невозврата
© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John HamiltonОперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Генерал бундесвера в отставке Харальд Куят предупредил о серьезных последствиях в случае передачи Украине дальнобойного оружия и разрешения бить им вглубь России. Об этом он заявил в интервью Neuen Osnabrücker Zeitung.
"Если дальнобойное оружие поставят, то способность Украины атаковать цели, имеющие экзистенциальное значение для России, возрастет, а вместе с ней и риск того, что эта война расширится", — сказал он.
"Если дальнобойное оружие поставят, то способность Украины атаковать цели, имеющие экзистенциальное значение для России, возрастет, а вместе с ней и риск того, что эта война расширится", — сказал он.
Куят добавил, что Запад должен быть осторожен, чтобы не пересекать новые красные линии и в конечном итоге не достичь точки невозврата.
Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что намерен настаивать на отказе разрешить Украине использовать немецкое оружие дальнего радиуса действия для атак вглубь территории России.
На этой неделе российский лидер Владимир Путин сообщил, что страны альянса сейчас не просто обсуждают возможность применения Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз.
До этого издание Guardian со ссылкой на источники в британском руководстве утверждало, что решение разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но официально о нем в ближайшие дни объявлять не будут.
Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что намерен настаивать на отказе разрешить Украине использовать немецкое оружие дальнего радиуса действия для атак вглубь территории России.
На этой неделе российский лидер Владимир Путин сообщил, что страны альянса сейчас не просто обсуждают возможность применения Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз.
До этого издание Guardian со ссылкой на источники в британском руководстве утверждало, что решение разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но официально о нем в ближайшие дни объявлять не будут.
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