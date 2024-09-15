https://ria.ru/20240915/ukraina-1972772299.html

США не примут решения по ракетам, пока Киев не представит план, пишут СМИ

США не примут решения по ракетам, пока Киев не представит план, пишут СМИ - РИА Новости, 15.09.2024

США не примут решения по ракетам, пока Киев не представит план, пишут СМИ

Президент США Джо Байден не намерен давать Киеву разрешение на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь РФ, пока Владимир Зеленский не представит ему... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T04:24

2024-09-15T04:24

2024-09-15T04:24

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден не намерен давать Киеву разрешение на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь РФ, пока Владимир Зеленский не представит ему свой так называемый "победный" план, сообщает газета Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями в Белом доме. "Байден и его команда дали понять, что они хотят придерживаться тактики выжидания, пока Зеленский не представит свой "победный план", - пишет газета. В то же время издание отмечает, что есть признаки того, что, даже если Байден публично не даст одобрение на использование Киевом дальнобойных ракет, он может разрешить предоставление ему данных американской разведки и систем целеуказания для содействия использованию Storm Shadow. При этом источники газеты указывают на разногласия в команде Байдена по вопросу дальнобойных ракет, в частности, между главой госдепа США Энтони Блинкеном и советником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном. По словам британского военного источника, против предоставления разрешения Киеву на использование дальнобойных ракет последовательно выступает Салливан. Ранее Зеленский в общении с журналистами заявил, что у него подготовлен план "победы Украины". Среди четырех основных направлений, по словам Зеленского, "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Представить план планируется в сентябре президенту США Джо Байдену, а также передать кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет поставленных целей. В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента РФ Владимира Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно чёткое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html

https://ria.ru/20240915/britaniya-1972771801.html

https://ria.ru/20240909/zapad-1971452506.html

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россия, сша, киев, джо байден, владимир зеленский, дмитрий песков, нато, в мире