https://ria.ru/20240915/ukraina-1972771633.html

СМИ узнали о желании Украины прекратить огонь на отдельных участках фронта

СМИ узнали о желании Украины прекратить огонь на отдельных участках фронта - РИА Новости, 15.09.2024

СМИ узнали о желании Украины прекратить огонь на отдельных участках фронта

Владимир Зеленский планирует во время визита в США представить свой "план", который включает согласие Украины на прекращение огня на отдельных участках фронта,... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T04:02

2024-09-15T04:02

2024-09-15T04:02

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский планирует во время визита в США представить свой "план", который включает согласие Украины на прекращение огня на отдельных участках фронта, пишет немецкая газета Bild."Украина готова согласиться на прекращение огня на отдельных участках фронта и, следовательно, на временную заморозку конфликта", — говорится в публикации.Россия ранее неоднократно предлагала урегулировать конфликт с Украиной мирным путем. Так, президент Владимир Путин отмечал, что для начала переговоров Киев должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Украина должна официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус соседней республики. Зеленский отверг это предложение, назвав его "ультиматумом".

https://ria.ru/20240915/zelenskiy-1972768190.html

https://ria.ru/20240915/ssha-1972769733.html

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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, владимир путин