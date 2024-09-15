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СМИ узнали о желании Украины прекратить огонь на отдельных участках фронта - РИА Новости, 15.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:02 15.09.2024
https://ria.ru/20240915/ukraina-1972771633.html
СМИ узнали о желании Украины прекратить огонь на отдельных участках фронта
СМИ узнали о желании Украины прекратить огонь на отдельных участках фронта - РИА Новости, 15.09.2024
СМИ узнали о желании Украины прекратить огонь на отдельных участках фронта
Владимир Зеленский планирует во время визита в США представить свой "план", который включает согласие Украины на прекращение огня на отдельных участках фронта,... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T04:02
2024-09-15T04:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский планирует во время визита в США представить свой "план", который включает согласие Украины на прекращение огня на отдельных участках фронта, пишет немецкая газета Bild."Украина готова согласиться на прекращение огня на отдельных участках фронта и, следовательно, на временную заморозку конфликта", — говорится в публикации.Россия ранее неоднократно предлагала урегулировать конфликт с Украиной мирным путем. Так, президент Владимир Путин отмечал, что для начала переговоров Киев должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Украина должна официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус соседней республики. Зеленский отверг это предложение, назвав его "ультиматумом".
https://ria.ru/20240915/zelenskiy-1972768190.html
https://ria.ru/20240915/ssha-1972769733.html
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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин
СМИ узнали о желании Украины прекратить огонь на отдельных участках фронта

Bild: Украина хотела бы прекращения огня на отдельных участках фронта

© Минобороны РоссииРоссийские военные нанесли удар по командному пункту ВСУ
Российские военные нанесли удар по командному пункту ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© Минобороны России
Российские военные нанесли удар по командному пункту ВСУ . Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский планирует во время визита в США представить свой "план", который включает согласие Украины на прекращение огня на отдельных участках фронта, пишет немецкая газета Bild.
"Украина готова согласиться на прекращение огня на отдельных участках фронта и, следовательно, на временную заморозку конфликта", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
СМИ: Зеленский поедет в США просить Байдена разрешить удары по России
Вчера, 01:29
Россия ранее неоднократно предлагала урегулировать конфликт с Украиной мирным путем. Так, президент Владимир Путин отмечал, что для начала переговоров Киев должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Украина должна официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТОМоскве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус соседней республики. Зеленский отверг это предложение, назвав его "ультиматумом".
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
В США сделали неожиданное заявление после слов Блинкена о России
Вчера, 02:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
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