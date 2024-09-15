https://ria.ru/20240915/ukraina-1972771227.html
В ФРГ заявили о катастрофических последствиях прекращения поддержки Киева
В ФРГ заявили о катастрофических последствиях прекращения поддержки Киева - РИА Новости, 15.09.2024
В ФРГ заявили о катастрофических последствиях прекращения поддержки Киева
В случае прекращения поддержки Украины следует ожидать массового наплыва беженцев в страны Евросоюза, заявил депутат Бундестага от партии "Зеленые" Антон... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T03:21
2024-09-15T03:21
2024-09-15T03:25
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В случае прекращения поддержки Украины следует ожидать массового наплыва беженцев в страны Евросоюза, заявил депутат Бундестага от партии "Зеленые" Антон Хофрайтер. Его цитирует газета Tagesspiegel."Если мы и дальше не будем поддерживать Украину, нам придется ожидать сотни тысяч беженцев", — выразил мнение депутат.Он также призвал лидеров Германии и Польши Олафа Шольца и Дональда Туска проводить скоординированную миграционную политику, поскольку самостоятельные действия в этой сфере могут стать "началом конца" для ЕС.Россия неоднократно предупреждала, что поставки вооружений Украине и финансовая помощь киевскому режиму мешают мирному урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью ВКС.
https://ria.ru/20240915/zelenskiy-1972768190.html
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в мире, украина, германия, евросоюз, олаф шольц, бундестаг германии
В мире, Украина, Германия, Евросоюз, Олаф Шольц, Бундестаг Германии
В ФРГ заявили о катастрофических последствиях прекращения поддержки Киева
Хофрайтер: прекращение поддержки Украины приведет к наплыву беженцев в ФРГ