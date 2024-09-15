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В ФРГ заявили о катастрофических последствиях прекращения поддержки Киева - РИА Новости, 15.09.2024
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03:21 15.09.2024 (обновлено: 03:25 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/ukraina-1972771227.html
В ФРГ заявили о катастрофических последствиях прекращения поддержки Киева
В ФРГ заявили о катастрофических последствиях прекращения поддержки Киева - РИА Новости, 15.09.2024
В ФРГ заявили о катастрофических последствиях прекращения поддержки Киева
В случае прекращения поддержки Украины следует ожидать массового наплыва беженцев в страны Евросоюза, заявил депутат Бундестага от партии "Зеленые" Антон... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T03:21
2024-09-15T03:25
в мире
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германия
евросоюз
олаф шольц
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В случае прекращения поддержки Украины следует ожидать массового наплыва беженцев в страны Евросоюза, заявил депутат Бундестага от партии "Зеленые" Антон Хофрайтер. Его цитирует газета Tagesspiegel."Если мы и дальше не будем поддерживать Украину, нам придется ожидать сотни тысяч беженцев", — выразил мнение депутат.Он также призвал лидеров Германии и Польши Олафа Шольца и Дональда Туска проводить скоординированную миграционную политику, поскольку самостоятельные действия в этой сфере могут стать "началом конца" для ЕС.Россия неоднократно предупреждала, что поставки вооружений Украине и финансовая помощь киевскому режиму мешают мирному урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью ВКС.
https://ria.ru/20240915/zelenskiy-1972768190.html
https://ria.ru/20240915/ssha-1972769733.html
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в мире, украина, германия, евросоюз, олаф шольц, бундестаг германии
В мире, Украина, Германия, Евросоюз, Олаф Шольц, Бундестаг Германии
В ФРГ заявили о катастрофических последствиях прекращения поддержки Киева

Хофрайтер: прекращение поддержки Украины приведет к наплыву беженцев в ФРГ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг ФРГ над зданием Бундестага
Флаг ФРГ над зданием Бундестага - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг ФРГ над зданием Бундестага . Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В случае прекращения поддержки Украины следует ожидать массового наплыва беженцев в страны Евросоюза, заявил депутат Бундестага от партии "Зеленые" Антон Хофрайтер. Его цитирует газета Tagesspiegel.
"Если мы и дальше не будем поддерживать Украину, нам придется ожидать сотни тысяч беженцев", — выразил мнение депутат.
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Он также призвал лидеров Германии и Польши Олафа Шольца и Дональда Туска проводить скоординированную миграционную политику, поскольку самостоятельные действия в этой сфере могут стать "началом конца" для ЕС.
Россия неоднократно предупреждала, что поставки вооружений Украине и финансовая помощь киевскому режиму мешают мирному урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью ВКС.
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