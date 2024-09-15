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Бречалов рассказал о строительстве спортивных объектов в Удмуртии - РИА Новости, 15.09.2024
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Удмуртская Республика
 
11:09 15.09.2024
https://ria.ru/20240915/udmurtiya-1972794019.html
Бречалов рассказал о строительстве спортивных объектов в Удмуртии
Бречалов рассказал о строительстве спортивных объектов в Удмуртии - РИА Новости, 15.09.2024
Бречалов рассказал о строительстве спортивных объектов в Удмуртии
Глава Удмуртии Александр Бречалов на встрече с министром спорта Михаилом Дегтяревым рассказал о строительстве новых спортивных объектов в республике: дворца... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T11:09
2024-09-15T11:09
удмуртская республика
ижевск
глазов
сарапул
александр бречалов
михаил дегтярев
владимир путин
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УФА, 15 сен - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов на встрече с министром спорта Михаилом Дегтяревым рассказал о строительстве новых спортивных объектов в республике: дворца единоборств и Ледового дворца. "С министром спорта страны Михаилом Дегтяревым говорили про дворцы - Единоборств и Ледовый - и про другие наши спортивные стройки. Во Дворце единоборств строители завершают кладку стен, начинают устанавливать фасадную систему. В здании будет три этажа - 8 залов для занятий единоборствами и зал с трибунами на 1000 мест. Ледовый дворец рабочие сейчас обшивают сэндвич-панелями, монтируют систему теплоснабжения, завершают кладку кирпичных перегородок", - написал Бречалов в своём Telegram-канале. Он добавил, что передал письмо от советской спортсменки-лыжницы, заслуженного мастера спорта Галины Алексеевны Кулаковой, которая пригласила министра на сельские игры. В пресс-службе руководителя Удмуртии сообщили, что Бречалов ходе встречи с Дегтяревым обсудили развитие базовых видов спорта, а также затронули вопросы спортивной инфраструктуры в регионе. "По федеральному проекту "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" созданы "умные" спортивные площадки на базе стадионов школ №16 города Ижевска и №9 города Глазова, построен модульный спортивный зал на территории школы № 51 города Ижевска. За прошедший период 2024 года завершён капитальный ремонт стадиона спортивно-оздоровительного комплекса "Олимп" в посёлке Кез, введён в эксплуатацию плавательный бассейн в селе Шаркан, создан быстровозводимый каркасно-тентовый ФОК "Западный" в городе Сарапуле, лыжероллерная трасса в селе Вавож. До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию лыжную базу в селе Селты, стадион в посёлке Новый Воткинского района, ФОК с бассейном в посёлке Игра",- приводятся слова Бречалова. В пресс-службе рассказали, что в Удмуртии развивается 106 видов спорта, в том числе, 9 базовых. Зарегистрировано 105 аккредитованных региональных спортивных федераций. За всю историю участия спортсменов Удмуртии в Олимпийском, Паралимпийском и Сурдлимпийском движении тренеры воспитали 30 чемпионов и призёров игр. "На территории региона проводится более 4000 официальных физкультурных и спортивных мероприятий, среди них более 100 международных и всероссийских соревнований. В этом году столица Удмуртии вновь примет у себя сильнейших биатлонистов со всей страны на чемпионате России по биатлону "Ижевская винтовка". Соревнования пройдут уже в 55-й раз",- говорится в релизе. Благодаря федеральному проекту "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, в Удмуртии реконструировано и модернизировано 62 объекта спорта. За последние 5 лет уровень обеспеченности объектами спорта вырос на 6%, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240731/orden-1963298660.html
https://ria.ru/20240829/brechalov-1969302221.html
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ижевск, глазов, сарапул, александр бречалов, михаил дегтярев, владимир путин
Удмуртская Республика, Ижевск, Глазов, Сарапул, Александр Бречалов, Михаил Дегтярев, Владимир Путин

Бречалов рассказал о строительстве спортивных объектов в Удмуртии

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Архивное фото
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УФА, 15 сен - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов на встрече с министром спорта Михаилом Дегтяревым рассказал о строительстве новых спортивных объектов в республике: дворца единоборств и Ледового дворца.
"С министром спорта страны Михаилом Дегтяревым говорили про дворцы - Единоборств и Ледовый - и про другие наши спортивные стройки. Во Дворце единоборств строители завершают кладку стен, начинают устанавливать фасадную систему. В здании будет три этажа - 8 залов для занятий единоборствами и зал с трибунами на 1000 мест. Ледовый дворец рабочие сейчас обшивают сэндвич-панелями, монтируют систему теплоснабжения, завершают кладку кирпичных перегородок", - написал Бречалов в своём Telegram-канале.
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Он добавил, что передал письмо от советской спортсменки-лыжницы, заслуженного мастера спорта Галины Алексеевны Кулаковой, которая пригласила министра на сельские игры.
В пресс-службе руководителя Удмуртии сообщили, что Бречалов ходе встречи с Дегтяревым обсудили развитие базовых видов спорта, а также затронули вопросы спортивной инфраструктуры в регионе.
"По федеральному проекту "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" созданы "умные" спортивные площадки на базе стадионов школ №16 города Ижевска и №9 города Глазова, построен модульный спортивный зал на территории школы № 51 города Ижевска. За прошедший период 2024 года завершён капитальный ремонт стадиона спортивно-оздоровительного комплекса "Олимп" в посёлке Кез, введён в эксплуатацию плавательный бассейн в селе Шаркан, создан быстровозводимый каркасно-тентовый ФОК "Западный" в городе Сарапуле, лыжероллерная трасса в селе Вавож. До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию лыжную базу в селе Селты, стадион в посёлке Новый Воткинского района, ФОК с бассейном в посёлке Игра",- приводятся слова Бречалова.
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В пресс-службе рассказали, что в Удмуртии развивается 106 видов спорта, в том числе, 9 базовых. Зарегистрировано 105 аккредитованных региональных спортивных федераций. За всю историю участия спортсменов Удмуртии в Олимпийском, Паралимпийском и Сурдлимпийском движении тренеры воспитали 30 чемпионов и призёров игр.
«
"На территории региона проводится более 4000 официальных физкультурных и спортивных мероприятий, среди них более 100 международных и всероссийских соревнований. В этом году столица Удмуртии вновь примет у себя сильнейших биатлонистов со всей страны на чемпионате России по биатлону "Ижевская винтовка". Соревнования пройдут уже в 55-й раз",- говорится в релизе.
Благодаря федеральному проекту "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, в Удмуртии реконструировано и модернизировано 62 объекта спорта. За последние 5 лет уровень обеспеченности объектами спорта вырос на 6%, добавили в пресс-службе.
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Удмуртская РеспубликаИжевскГлазовСарапулАлександр БречаловМихаил ДегтяревВладимир Путин
 
 
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