https://ria.ru/20240915/udmurtiya-1972794019.html

Бречалов рассказал о строительстве спортивных объектов в Удмуртии

Бречалов рассказал о строительстве спортивных объектов в Удмуртии - РИА Новости, 15.09.2024

Бречалов рассказал о строительстве спортивных объектов в Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов на встрече с министром спорта Михаилом Дегтяревым рассказал о строительстве новых спортивных объектов в республике: дворца... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T11:09

2024-09-15T11:09

2024-09-15T11:09

удмуртская республика

ижевск

глазов

сарапул

александр бречалов

михаил дегтярев

владимир путин

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УФА, 15 сен - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов на встрече с министром спорта Михаилом Дегтяревым рассказал о строительстве новых спортивных объектов в республике: дворца единоборств и Ледового дворца. "С министром спорта страны Михаилом Дегтяревым говорили про дворцы - Единоборств и Ледовый - и про другие наши спортивные стройки. Во Дворце единоборств строители завершают кладку стен, начинают устанавливать фасадную систему. В здании будет три этажа - 8 залов для занятий единоборствами и зал с трибунами на 1000 мест. Ледовый дворец рабочие сейчас обшивают сэндвич-панелями, монтируют систему теплоснабжения, завершают кладку кирпичных перегородок", - написал Бречалов в своём Telegram-канале. Он добавил, что передал письмо от советской спортсменки-лыжницы, заслуженного мастера спорта Галины Алексеевны Кулаковой, которая пригласила министра на сельские игры. В пресс-службе руководителя Удмуртии сообщили, что Бречалов ходе встречи с Дегтяревым обсудили развитие базовых видов спорта, а также затронули вопросы спортивной инфраструктуры в регионе. "По федеральному проекту "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" созданы "умные" спортивные площадки на базе стадионов школ №16 города Ижевска и №9 города Глазова, построен модульный спортивный зал на территории школы № 51 города Ижевска. За прошедший период 2024 года завершён капитальный ремонт стадиона спортивно-оздоровительного комплекса "Олимп" в посёлке Кез, введён в эксплуатацию плавательный бассейн в селе Шаркан, создан быстровозводимый каркасно-тентовый ФОК "Западный" в городе Сарапуле, лыжероллерная трасса в селе Вавож. До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию лыжную базу в селе Селты, стадион в посёлке Новый Воткинского района, ФОК с бассейном в посёлке Игра",- приводятся слова Бречалова. В пресс-службе рассказали, что в Удмуртии развивается 106 видов спорта, в том числе, 9 базовых. Зарегистрировано 105 аккредитованных региональных спортивных федераций. За всю историю участия спортсменов Удмуртии в Олимпийском, Паралимпийском и Сурдлимпийском движении тренеры воспитали 30 чемпионов и призёров игр. "На территории региона проводится более 4000 официальных физкультурных и спортивных мероприятий, среди них более 100 международных и всероссийских соревнований. В этом году столица Удмуртии вновь примет у себя сильнейших биатлонистов со всей страны на чемпионате России по биатлону "Ижевская винтовка". Соревнования пройдут уже в 55-й раз",- говорится в релизе. Благодаря федеральному проекту "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, в Удмуртии реконструировано и модернизировано 62 объекта спорта. За последние 5 лет уровень обеспеченности объектами спорта вырос на 6%, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240731/orden-1963298660.html

https://ria.ru/20240829/brechalov-1969302221.html

https://ria.ru/20240910/brechalov-1971939367.html

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ижевск, глазов, сарапул, александр бречалов, михаил дегтярев, владимир путин