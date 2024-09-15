СМИ: Стармер и Мелони обсудят возможность применения Украиной Storm Shadow
Bloomberg: Стармер и Мелони обсудят возможность применения Украиной Storm Shadow
© AP Photo / Lewis JolyРакета Storm Shadow
© AP Photo / Lewis Joly
Ракета Storm Shadow. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Италии Джорджа Мелони в понедельник обсудят предложение о применении Киевом британских ракет Storm Shadow для ударов по территории РФ, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Стармер и... Мелони... обсудят предложение об использовании Украиной британских дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow (для ударов - ред.) по территории России", - сообщает Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
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Представители итальянского правительства неоднократно выступали против снятия запрета на удары по территории РФ для украинских войск. Глава МИД Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни ранее подчеркивал, что Италия поставляет Киеву оружие, которое должно использоваться внутри страны, и держит его под контролем.
В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента РФ Владимира Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно чёткое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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