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СМИ: Британия и Франция обсудят план ударов ВСУ по территории России - РИА Новости, 15.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:42 15.09.2024
https://ria.ru/20240915/udar-1972839999.html
СМИ: Британия и Франция обсудят план ударов ВСУ по территории России
СМИ: Британия и Франция обсудят план ударов ВСУ по территории России - РИА Новости, 15.09.2024
СМИ: Британия и Франция обсудят план ударов ВСУ по территории России
Чиновники из Лондона в ближайшие дни обсудят с парижскими и берлинскими коллегами план по нанесению Киевом ударов западными ракетами вглубь территории РФ при... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T18:42
2024-09-15T18:42
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
киев
джо байден
владимир путин
кир стармер
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Чиновники из Лондона в ближайшие дни обсудят с парижскими и берлинскими коллегами план по нанесению Киевом ударов западными ракетами вглубь территории РФ при помощи навигационных данных из США, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. По данным агентства, ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Джо Байден обсуждали план, согласно которому Украина могла бы наносить удары ракетами Storm Shadow по территории РФ при помощи навигационных данных из США. При этом Байден такого шага опасался. "Британские официальные лица проведут переговоры с французскими и немецкими коллегами по этому плану в ближайшие дни", - передает Блумберг со ссылкой на источники. Ранее Белый дом в итоговом заявлении после встречи Байдена со Стармером не сообщил о решении американского лидера разрешить дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь территории России. При этом перед началом встречи Байден сказал журналистам пула Белого дома, что данный вопрос будет обсуждаться на переговорах со Стармером. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что заявление президента РФ Владимира Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно чёткое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
https://ria.ru/20240915/kiev-1972839660.html
https://ria.ru/20240915/putin-1972753940.html
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россия
сша
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в мире, россия, сша, киев, джо байден, владимир путин, кир стармер, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Киев, Джо Байден, Владимир Путин, Кир Стармер, Вооруженные силы Украины, НАТО
СМИ: Британия и Франция обсудят план ударов ВСУ по территории России

Bloomberg: Британия, ФРГ и Франция обсудят план ударов ВСУ ракетами по РФ

© Фото : Администрация города Луганска/ВКонтактеОбломки ракет ATACMS, сбитые системой ПВО
Обломки ракет ATACMS, сбитые системой ПВО - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© Фото : Администрация города Луганска/ВКонтакте
Обломки ракет ATACMS, сбитые системой ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Чиновники из Лондона в ближайшие дни обсудят с парижскими и берлинскими коллегами план по нанесению Киевом ударов западными ракетами вглубь территории РФ при помощи навигационных данных из США, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
По данным агентства, ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Джо Байден обсуждали план, согласно которому Украина могла бы наносить удары ракетами Storm Shadow по территории РФ при помощи навигационных данных из США. При этом Байден такого шага опасался.
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"Британские официальные лица проведут переговоры с французскими и немецкими коллегами по этому плану в ближайшие дни", - передает Блумберг со ссылкой на источники.
Ранее Белый дом в итоговом заявлении после встречи Байдена со Стармером не сообщил о решении американского лидера разрешить дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь территории России. При этом перед началом встречи Байден сказал журналистам пула Белого дома, что данный вопрос будет обсуждаться на переговорах со Стармером.
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В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что заявление президента РФ Владимира Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно чёткое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАКиевДжо БайденВладимир ПутинКир СтармерВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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