https://ria.ru/20240915/udar-1972839999.html

СМИ: Британия и Франция обсудят план ударов ВСУ по территории России

СМИ: Британия и Франция обсудят план ударов ВСУ по территории России - РИА Новости, 15.09.2024

СМИ: Британия и Франция обсудят план ударов ВСУ по территории России

Чиновники из Лондона в ближайшие дни обсудят с парижскими и берлинскими коллегами план по нанесению Киевом ударов западными ракетами вглубь территории РФ при... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T18:42

2024-09-15T18:42

2024-09-15T18:42

специальная военная операция на украине

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джо байден

владимир путин

кир стармер

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Чиновники из Лондона в ближайшие дни обсудят с парижскими и берлинскими коллегами план по нанесению Киевом ударов западными ракетами вглубь территории РФ при помощи навигационных данных из США, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. По данным агентства, ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Джо Байден обсуждали план, согласно которому Украина могла бы наносить удары ракетами Storm Shadow по территории РФ при помощи навигационных данных из США. При этом Байден такого шага опасался. "Британские официальные лица проведут переговоры с французскими и немецкими коллегами по этому плану в ближайшие дни", - передает Блумберг со ссылкой на источники. Ранее Белый дом в итоговом заявлении после встречи Байдена со Стармером не сообщил о решении американского лидера разрешить дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь территории России. При этом перед началом встречи Байден сказал журналистам пула Белого дома, что данный вопрос будет обсуждаться на переговорах со Стармером. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что заявление президента РФ Владимира Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно чёткое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.

https://ria.ru/20240915/kiev-1972839660.html

https://ria.ru/20240915/putin-1972753940.html

https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html

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в мире, россия, сша, киев, джо байден, владимир путин, кир стармер, вооруженные силы украины, нато