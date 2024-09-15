https://ria.ru/20240915/udar-1972835525.html

Удар хуситов по Израилю открывает новую фазу напряженности, считает эксперт

Удар хуситов по Израилю открывает новую фазу напряженности, считает эксперт - РИА Новости, 15.09.2024

Удар хуситов по Израилю открывает новую фазу напряженности, считает эксперт

Вашингтон и Тель-Авив потерпели совместное поражение в результате удара хуситов по Израилю, эта атака открывает новую фазу напряженности в регионе Ближнего... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T17:53

2024-09-15T17:53

2024-09-15T17:53

в мире

биньямин нетаньяху

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

йемен

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ТЕГЕРАН, 15 сен - РИА Новости. Вашингтон и Тель-Авив потерпели совместное поражение в результате удара хуситов по Израилю, эта атака открывает новую фазу напряженности в регионе Ближнего Востока и имеет многочисленные политические и военные последствия, заявил РИА Новости иранский аналитик в области вопросов безопасности на Ближнем Востоке Мортеза Симьяри. Ранее йеменское движение "Ансар Аллах" заявило, что ударило по военному объекту в израильской Яффе близ Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой. По заявлению движения, целью являлся военный объект в районе Яффа, а сам удар вынудил около двух миллионов израильтян спуститься в бомбоубежища. "После этой успешной атаки начинается новый этап (напряженности в регионе - ред.), и Тель-Авив превращается в обычную, будничную цель для сил сопротивления, в особенности для йеменцев... Израильский режим будет вынужден отвечать (Йемену - ред.) на эти атаки... Эти (ответные - ред.) атаки обусловят снижение концентрации внимания Израиля на Сирии и Ливане, и в будущем мы станем свидетелями множества "центров тяжести" сил сопротивления", - сказал эксперт. Симьяри отметил, что удар хуситов баллистической ракетой по Израилю - совместный провал США и Израиля, поскольку ракета, выпущенная "Ансар Аллах", пролетела 2000 км не будучи перехваченной силами ПВО Израиля, США и их союзников. По его словам, после удара хуситов Израиль был вынужден "во всеуслышание объявить об этом совместном поражении", что внесет еще больший раскол между израильской внешней разведкой "Моссад", Общей службы безопасности (ШАБАК), Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и израильскими политиками. Как пояснил эксперт, хуситам вновь удалось превратить Израиль в незащищенное место - сирены воздушной тревоги побудили около двух миллионов израильтян спуститься в бомбоубежища, что оказало давление на израильское общество и, в свою очередь, несет собой суровое послание для политической элиты Израиля и в особенности для премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Нетаньяху, комментируя пуск баллистической ракеты из Йемена, которая упала в центральной части Израиля, заявил в воскресенье, что йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" уже должны знать, что за любую атаку на Государство Израиль придется платить "высокую цену". В воскресенье утром во многих городах центральной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги, после чего израильские военные заявили о падении ракеты класса "земля-земля" в районе города Модиин, которая была выпущена из Йемена. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) позднее заявили, что первоначальное расследование показало, что ракета, скорее всего, развалилась на фрагменты в воздухе. Жертв в результате этой ракетной атаки не было. В октябре прошлого года правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" объявило, что поддержит палестинские группировки в противостоянии с израильской армией в секторе Газа с помощью ракетных и воздушных атак. В частности, хуситы заявили о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море. Позднее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что "Ансар Алла" начало переброску своих военнизированных отрядов в Сирию.

https://ria.ru/20240801/blizhniy_vostok-1963343435.html

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925574136.html

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в мире, биньямин нетаньяху, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, йемен