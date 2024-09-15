https://ria.ru/20240915/udar-1972803753.html

Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по военному объекту в Израиле

Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по военному объекту в Израиле - РИА Новости, 15.09.2024

Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по военному объекту в Израиле

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) утверждает, что нанесло по военному объекту в Яффе близ Тель-Авива удар гиперзвуковой баллистической... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T13:10

2024-09-15T13:10

2024-09-15T14:03

в мире

тель-авив

израиль

йемен

ансар алла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921500387_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9c2629204bdd5c7e3c7cc8fcd264fef9.jpg

БЕЙРУТ, 15 сен — РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) утверждает, что нанесло по военному объекту в Яффе близ Тель-Авива удар гиперзвуковой баллистической ракетой. "Удар был нанесен новой баллистической гиперзвуковой ракетой, которая успешно достигла цели, преодолев системы ПВО противника и расстояние в 2040 километров за 11 минут", — говорится в заявлении. В движении добавили, что целью был военный объект в районе Яффы, а сам удар вынудил около двух миллионов израильтян спуститься в бомбоубежища.Армия обороны Израиля, в свою очередь, сообщила, что выпущенная из Йемена ракета класса "земля — земля" упала в районе города Модиин в центральной части страны. Жертв при этом не было. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что за любую атаку на Израиль придется заплатить высокую цену, и напомнил об ударе по йеменскому порту Ходейда.В октябре прошлого года хуситы объявили, что поддержат палестинские группировки в противостоянии с израильской армией в секторе Газа с помощью ракетных и воздушных атак. Кроме того, они начали атаковать связанные с Израилем корабли в Красном море, из-за чего некоторые компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал. Позже осведомленный источник сообщил РИА Новости, что "Ансар Алла" начало перебрасывать военизированные отряды в Сирию.

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

тель-авив

израиль

йемен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тель-авив, израиль, йемен, ансар алла