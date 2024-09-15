https://ria.ru/20240915/ucheniya-1972813636.html

Ту-160 выполнили полет над Восточно-Сибирским морем на учениях "Океан"

Ту-160 выполнили полет над Восточно-Сибирским морем на учениях "Океан" - РИА Новости, 15.09.2024

Ту-160 выполнили полет над Восточно-Сибирским морем на учениях "Океан"

Стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили задачи над нейтральными водами Восточно-Сибирского моря в рамках учений "Океан-2024", сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T14:40

2024-09-15T14:40

2024-09-15T14:40

безопасность

россия

ту-160м

вооруженные силы рф

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили задачи над нейтральными водами Восточно-Сибирского моря в рамках учений "Океан-2024", сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. "Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Восточно-Сибирского моря в рамках СКШУ "Океан-2024", - говорится в сообщении. По данным ведомства, при выполнении полетного задания экипажи отработали учебные вопросы по нанесению авиационных ударов крылатыми ракетами воздушного базирования по критически важным объектам условного противника. Также в ходе полета экипажи самолетов Ту-160 выполнили дозаправку топливом в воздухе, сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240911/okean-2024-1971963833.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, ту-160м, вооруженные силы рф, воздушно-космические силы россии