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Ту-160 выполнили полет над Восточно-Сибирским морем на учениях "Океан"
Ту-160 выполнили полет над Восточно-Сибирским морем на учениях "Океан" - РИА Новости, 15.09.2024
Ту-160 выполнили полет над Восточно-Сибирским морем на учениях "Океан"
Стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили задачи над нейтральными водами Восточно-Сибирского моря в рамках учений "Океан-2024", сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T14:40
2024-09-15T14:40
2024-09-15T14:40
безопасность
россия
ту-160м
вооруженные силы рф
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили задачи над нейтральными водами Восточно-Сибирского моря в рамках учений "Океан-2024", сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. "Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Восточно-Сибирского моря в рамках СКШУ "Океан-2024", - говорится в сообщении. По данным ведомства, при выполнении полетного задания экипажи отработали учебные вопросы по нанесению авиационных ударов крылатыми ракетами воздушного базирования по критически важным объектам условного противника. Также в ходе полета экипажи самолетов Ту-160 выполнили дозаправку топливом в воздухе, сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240911/okean-2024-1971963833.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, ту-160м, вооруженные силы рф, воздушно-космические силы россии
Безопасность, Россия, Ту-160М, Вооруженные силы РФ, Воздушно-космические силы России
Ту-160 выполнили полет над Восточно-Сибирским морем на учениях "Океан"
Два ракетоносца Ту-160 пролетели над Восточно-Сибирским морем на учениях "Океан"