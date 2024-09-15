https://ria.ru/20240915/ucheniya-1972811793.html

Ту-95 выполнили полет над Чукотским морем на учениях "Океан"

Ту-95 выполнили полет над Чукотским морем на учениях "Океан" - РИА Новости, 15.09.2024

Ту-95 выполнили полет над Чукотским морем на учениях "Океан"

Стратегические ракетоносцы Ту-95мс выполнили задачи над нейтральными водами Чукотского моря в рамках учения "Океан-2024", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T14:26

2024-09-15T14:26

2024-09-15T14:31

безопасность

чукотское море

россия

ту-95

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Стратегические ракетоносцы Ту-95мс выполнили задачи над нейтральными водами Чукотского моря в рамках учения "Океан-2024", сообщили в Минобороны РФ. "Два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Чукотского моря в рамках СКШУ "Океан-2024", - говорится в сообщении. Отмечается, что при выполнении полетного задания экипажи отработали учебные вопросы по нанесению авиационных ударов крылатыми ракетами воздушного базирования по критически важным объектам условного противника.

https://ria.ru/20240914/ucheniya-1972673212.html

чукотское море

россия

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Кадры с ракетоносцами Ту-95мс в рамках учений "Океан" Ракетоносцы Ту-95мс в рамках учений «Океан» отработали над нейтральным и водами Чукотского моря вопросы нанесения ударов крылатыми ракетами по критически важным объектам условного противника. 2024-09-15T14:26 true PT0M24S

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Ольга Фомченкова

безопасность, чукотское море, россия, ту-95, министерство обороны рф (минобороны рф)