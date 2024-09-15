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Ту-95 выполнили полет над Чукотским морем на учениях "Океан" - РИА Новости, 15.09.2024
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14:26 15.09.2024 (обновлено: 14:31 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/ucheniya-1972811793.html
Ту-95 выполнили полет над Чукотским морем на учениях "Океан"
Ту-95 выполнили полет над Чукотским морем на учениях "Океан" - РИА Новости, 15.09.2024
Ту-95 выполнили полет над Чукотским морем на учениях "Океан"
Стратегические ракетоносцы Ту-95мс выполнили задачи над нейтральными водами Чукотского моря в рамках учения "Океан-2024", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T14:26
2024-09-15T14:31
безопасность
чукотское море
россия
ту-95
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Стратегические ракетоносцы Ту-95мс выполнили задачи над нейтральными водами Чукотского моря в рамках учения "Океан-2024", сообщили в Минобороны РФ. "Два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Чукотского моря в рамках СКШУ "Океан-2024", - говорится в сообщении. Отмечается, что при выполнении полетного задания экипажи отработали учебные вопросы по нанесению авиационных ударов крылатыми ракетами воздушного базирования по критически важным объектам условного противника.
https://ria.ru/20240914/ucheniya-1972673212.html
чукотское море
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Кадры с ракетоносцами Ту-95мс в рамках учений "Океан"
Ракетоносцы Ту-95мс в рамках учений «Океан» отработали над нейтральным и водами Чукотского моря вопросы нанесения ударов крылатыми ракетами по критически важным объектам условного противника.
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безопасность, чукотское море, россия, ту-95, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Чукотское море, Россия, Ту-95, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Ту-95 выполнили полет над Чукотским морем на учениях "Океан"

МО РФ: два Ту-95МС пролетели на учениях над нейтральными водами Чукотского моря

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Стратегические ракетоносцы Ту-95мс выполнили задачи над нейтральными водами Чукотского моря в рамках учения "Океан-2024", сообщили в Минобороны РФ.
«
"Два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Чукотского моря в рамках СКШУ "Океан-2024", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при выполнении полетного задания экипажи отработали учебные вопросы по нанесению авиационных ударов крылатыми ракетами воздушного базирования по критически важным объектам условного противника.
Кадры высадки десанта на побережье Чукотского моря - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Корабли Северного флота высадили десант на Чукотке на учениях "Океан"
14 сентября, 13:00
 
БезопасностьЧукотское мореРоссияТу-95Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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