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Военные инженеры навели переправу на реке Преголе на учениях "Океан-2024"

Военные инженеры навели переправу на реке Преголе на учениях "Океан-2024" - РИА Новости, 15.09.2024

Военные инженеры навели переправу на реке Преголе на учениях "Океан-2024"

Военные инженеры навели переправу на реке Преголе в поселке Великолукское Калининградской области в рамках учений "Океан-2024", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T07:05

2024-09-15T07:05

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Военные инженеры навели переправу на реке Преголе в поселке Великолукское Калининградской области в рамках учений "Океан-2024", сообщило Минобороны РФ. "В рамках проведения СКШУ "Океан-2024" военные инженеры навели переправу на реке Преголе в поселке Великолукское Калининградской области. Военнослужащие по сигналу тревоги выдвинулись к водной преграде, где заранее была проведена инженерная разведка и выявлены участки, наиболее подходящие для переброски войск и военной техники. Номера расчётов отработали нормативы по сбросу речных и береговых звеньев, спуску катеров БМК-460 на водную поверхность с машин КамАЗ-53501", - говорится в сообщении. В Минобороны добавили, что понтонеры начали собирать паром после того, как понтоны были сброшены в реку, а КамАЗы покинули прибрежную полосу. "Соединяя речные звенья, военнослужащие закрыли палубные и днищевые замки. Пока катера "БМК-460" удерживали звенья на воде в линии, была установлена 250-килограммовая аппарель для заезда на паром тяжелой техники", - отмечается в сообщении. Подчеркивается, что около 100 военнослужащих и более 30 единиц военной и специальной техники приняли участие в этом эпизоде учения. СКШУ "Океан-2024" пройдут до 16 сентября включительно. Учения, проводящиеся в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил (ВС) РФ, проходят в двустороннем формате под общим руководством главкома ВМФ адмирала Александра Моисеева. Они станут одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки ВС РФ в 2024 году. "Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся главным командованием ВМФ СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.

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безопасность, россия, калининградская область, ссср, вооруженные силы рф