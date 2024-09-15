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В Турции сделали заявление из-за плана Запада разрешить удары по России
В Турции сделали заявление из-за плана Запада разрешить удары по России - РИА Новости, 15.09.2024
В Турции сделали заявление из-за плана Запада разрешить удары по России
Предоставление Украине разрешения на удары дальнобойными ракетами вглубь России приведет к неизбежной эскалации конфликта, заявил турецкий профессор Хасан Унал... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T05:41
2024-09-15T05:41
2024-09-15T05:41
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Предоставление Украине разрешения на удары дальнобойными ракетами вглубь России приведет к неизбежной эскалации конфликта, заявил турецкий профессор Хасан Унал в эфире канала Habertürk TV."Это приведет к очередной эскалации боевых действий. В этот раз мы слышим, как говорят, что давайте дадим Украине дальнобойные ракеты, пусть она ударит по территории России", — рассказал профессор.По его словам, это будет очень опасным шагом, поскольку Владимир Зеленский сошел с ума и готов на любые действия, а управлять этими ракетами он не способен.В четверг Владимир Путин заявил, что в НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте.По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по российской территории беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.Он подчеркнул, что прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, резюмировал Путин.
https://ria.ru/20240915/zelenskiy-1972768190.html
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в мире, россия, украина, турция, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Турция, Владимир Зеленский
В Турции сделали заявление из-за плана Запада разрешить удары по России
Эксперт Унал: разрешение ВСУ бить вглубь России приведет к неизбежной эскалации