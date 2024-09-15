Рейтинг@Mail.ru
В Турции сделали заявление из-за плана Запада разрешить удары по России - РИА Новости, 15.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:41 15.09.2024
https://ria.ru/20240915/turtsiya-1972774734.html
В Турции сделали заявление из-за плана Запада разрешить удары по России
В Турции сделали заявление из-за плана Запада разрешить удары по России - РИА Новости, 15.09.2024
В Турции сделали заявление из-за плана Запада разрешить удары по России
Предоставление Украине разрешения на удары дальнобойными ракетами вглубь России приведет к неизбежной эскалации конфликта, заявил турецкий профессор Хасан Унал... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T05:41
2024-09-15T05:41
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
турция
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934427611_13:0:3654:2048_1920x0_80_0_0_ebc33f871b7cc5f31e00c0a5f022162e.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Предоставление Украине разрешения на удары дальнобойными ракетами вглубь России приведет к неизбежной эскалации конфликта, заявил турецкий профессор Хасан Унал в эфире канала Habertürk TV."Это приведет к очередной эскалации боевых действий. В этот раз мы слышим, как говорят, что давайте дадим Украине дальнобойные ракеты, пусть она ударит по территории России", — рассказал профессор.По его словам, это будет очень опасным шагом, поскольку Владимир Зеленский сошел с ума и готов на любые действия, а управлять этими ракетами он не способен.В четверг Владимир Путин заявил, что в НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте.По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по российской территории беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.Он подчеркнул, что прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, резюмировал Путин.
https://ria.ru/20240915/zelenskiy-1972768190.html
https://ria.ru/20240915/ssha-1972769733.html
россия
украина
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934427611_468:0:3199:2048_1920x0_80_0_0_b837eede52f42c0202a35d7a6b85dbb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, турция, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Турция, Владимир Зеленский
В Турции сделали заявление из-за плана Запада разрешить удары по России

Эксперт Унал: разрешение ВСУ бить вглубь России приведет к неизбежной эскалации

© iStock.com / murat4artВид на Девичью башню в Стамбуле
Вид на Девичью башню в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© iStock.com / murat4art
Вид на Девичью башню в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Предоставление Украине разрешения на удары дальнобойными ракетами вглубь России приведет к неизбежной эскалации конфликта, заявил турецкий профессор Хасан Унал в эфире канала Habertürk TV.
"Это приведет к очередной эскалации боевых действий. В этот раз мы слышим, как говорят, что давайте дадим Украине дальнобойные ракеты, пусть она ударит по территории России", — рассказал профессор.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
СМИ: Зеленский поедет в США просить Байдена разрешить удары по России
Вчера, 01:29
По его словам, это будет очень опасным шагом, поскольку Владимир Зеленский сошел с ума и готов на любые действия, а управлять этими ракетами он не способен.
В четверг Владимир Путин заявил, что в НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте.
По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по российской территории беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.
Он подчеркнул, что прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, резюмировал Путин.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
В США сделали неожиданное заявление после слов Блинкена о России
Вчера, 02:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаТурцияВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала