https://ria.ru/20240915/turtsija-1972810732.html

В Турции прогремел взрыв на макаронной фабрике

В Турции прогремел взрыв на макаронной фабрике - РИА Новости, 15.09.2024

В Турции прогремел взрыв на макаронной фабрике

Взрыв прогремел на макаронной фабрике в турецкой провинции Сакарья на северо-западе страны, 20 человек получили ранения, передал телеканал NTV. РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T14:15

2024-09-15T14:15

2024-09-15T14:34

в мире

сакарья (провинция)

турция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0f/1972812640_7:0:1271:711_1920x0_80_0_0_b44a6d8be64d15054602b62fd12bf1e2.jpg

АНКАРА, 15 сен – РИА Новости. Взрыв прогремел на макаронной фабрике в турецкой провинции Сакарья на северо-западе страны, 20 человек получили ранения, передал телеканал NTV. "На макаронной фабрике, расположенной на платной автостраде Хендек на Анатолийском шоссе, по неустановленной причине произошел взрыв. После взрыва на фабрике начался пожар. После получения сообщения на место происшествия было направлено множество машин скорой помощи и пожарных бригад", - сообщил телеканал. Как следует из сообщения телеканала, по предварительным данным, в результате взрыва пострадали 20 человек. Отмечается, что пострадавшие были доставлены медицинскими бригадами в близлежащие больницы. Пожарные бригады продолжают бороться с огнем на фабрике.

https://ria.ru/20240806/ankara-1964472954.html

сакарья (провинция)

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сакарья (провинция), турция