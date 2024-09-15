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В Турции прогремел взрыв на макаронной фабрике - РИА Новости, 15.09.2024
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14:15 15.09.2024 (обновлено: 14:34 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/turtsija-1972810732.html
В Турции прогремел взрыв на макаронной фабрике
В Турции прогремел взрыв на макаронной фабрике - РИА Новости, 15.09.2024
В Турции прогремел взрыв на макаронной фабрике
Взрыв прогремел на макаронной фабрике в турецкой провинции Сакарья на северо-западе страны, 20 человек получили ранения, передал телеканал NTV. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T14:15
2024-09-15T14:34
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АНКАРА, 15 сен – РИА Новости. Взрыв прогремел на макаронной фабрике в турецкой провинции Сакарья на северо-западе страны, 20 человек получили ранения, передал телеканал NTV. "На макаронной фабрике, расположенной на платной автостраде Хендек на Анатолийском шоссе, по неустановленной причине произошел взрыв. После взрыва на фабрике начался пожар. После получения сообщения на место происшествия было направлено множество машин скорой помощи и пожарных бригад", - сообщил телеканал. Как следует из сообщения телеканала, по предварительным данным, в результате взрыва пострадали 20 человек. Отмечается, что пострадавшие были доставлены медицинскими бригадами в близлежащие больницы. Пожарные бригады продолжают бороться с огнем на фабрике.
https://ria.ru/20240806/ankara-1964472954.html
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в мире, сакарья (провинция), турция
В мире, Сакарья (провинция), Турция
В Турции прогремел взрыв на макаронной фабрике

На макаронной фабрике в Турции прогремел взрыв, 20 человек пострадали

© Фото : соцсетиМесто взрыва на макаронной фабрике в турецкой провинции Сакарья
Место взрыва на макаронной фабрике в турецкой провинции Сакарья - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© Фото : соцсети
Место взрыва на макаронной фабрике в турецкой провинции Сакарья
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АНКАРА, 15 сен – РИА Новости. Взрыв прогремел на макаронной фабрике в турецкой провинции Сакарья на северо-западе страны, 20 человек получили ранения, передал телеканал NTV.
"На макаронной фабрике, расположенной на платной автостраде Хендек на Анатолийском шоссе, по неустановленной причине произошел взрыв. После взрыва на фабрике начался пожар. После получения сообщения на место происшествия было направлено множество машин скорой помощи и пожарных бригад", - сообщил телеканал.
Как следует из сообщения телеканала, по предварительным данным, в результате взрыва пострадали 20 человек.
Отмечается, что пострадавшие были доставлены медицинскими бригадами в близлежащие больницы. Пожарные бригады продолжают бороться с огнем на фабрике.
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В миреСакарья (провинция)Турция
 
 
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