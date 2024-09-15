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Американский сенатор рассказал о состоянии Трампа после стрельбы - РИА Новости, 15.09.2024
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23:01 15.09.2024
https://ria.ru/20240915/trump-1972863863.html
Американский сенатор рассказал о состоянии Трампа после стрельбы
Американский сенатор рассказал о состоянии Трампа после стрельбы - РИА Новости, 15.09.2024
Американский сенатор рассказал о состоянии Трампа после стрельбы
Сенатор-республиканец Линдси Грэм* заявил, что поговорил с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом после инцидента со стрельбой, РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T23:01
2024-09-15T23:01
в мире
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Сенатор-республиканец Линдси Грэм* заявил, что поговорил с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом после инцидента со стрельбой, и заверил, что экс-президент находится в хорошем настроении. "Только что поговорил с президентом Трампом. Он один из самых сильных людей, которых я знаю. Он в хорошем настроении и как никогда полон решимости спасти нашу страну", - написал сенатор на своей странице в соцсети Х. Ранее официальный представитель Секретной службы США, обеспечивающей безопасность первых лиц государства, Энтони Гульельми сообщил, что ведомство проводит расследование инцидента со стрельбой, который произошел в воскресенье неподалеку от места, где находился Трамп. Как сообщал телеканал CNN, стрельба, предположительно, произошла в тот момент, когда Трамп находился в гольф-клубе. Близкая к Трампу конгрессвумен Марджори Тейлор Грин выступила с заявлением, что на политика "было совершено покушение", его "пытались убить". В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден проинформирован об инциденте и продолжит следить за развитием ситуации.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
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в мире, сша, россия, дональд трамп, марджори тейлор грин, джо байден
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Марджори Тейлор Грин, Джо Байден
Американский сенатор рассказал о состоянии Трампа после стрельбы

Сенатор Грэм: Трамп после инцидента со стрельбой находится в хорошем настроении

© AP Photo / Stephanie MatatПолицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа
Полицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© AP Photo / Stephanie Matat
Полицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Сенатор-республиканец Линдси Грэм* заявил, что поговорил с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом после инцидента со стрельбой, и заверил, что экс-президент находится в хорошем настроении.
"Только что поговорил с президентом Трампом. Он один из самых сильных людей, которых я знаю. Он в хорошем настроении и как никогда полон решимости спасти нашу страну", - написал сенатор на своей странице в соцсети Х.
Ранее официальный представитель Секретной службы США, обеспечивающей безопасность первых лиц государства, Энтони Гульельми сообщил, что ведомство проводит расследование инцидента со стрельбой, который произошел в воскресенье неподалеку от места, где находился Трамп. Как сообщал телеканал CNN, стрельба, предположительно, произошла в тот момент, когда Трамп находился в гольф-клубе.
Близкая к Трампу конгрессвумен Марджори Тейлор Грин выступила с заявлением, что на политика "было совершено покушение", его "пытались убить".
В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден проинформирован об инциденте и продолжит следить за развитием ситуации.
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