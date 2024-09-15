https://ria.ru/20240915/tramp-1972866386.html

ФБР подключилось к расследованию покушения на Трампа

ФБР подключилось к расследованию покушения на Трампа - РИА Новости, 15.09.2024

ФБР подключилось к расследованию покушения на Трампа

Федеральное бюро расследований (ФБР) США подключилось к расследованию предполагаемой попытки покушения на кандидата в президенты от Республиканской партии... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T23:50

2024-09-15T23:50

2024-09-15T23:58

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ВАШИНГТОН, 15 сен – РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) США подключилось к расследованию предполагаемой попытки покушения на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, сообщает телеканал Fox News."ФБР отреагировало на события в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, и расследует то, что, предположительно, являлось попыткой убийства бывшего президента Трампа", - передает телеканал, ссылаясь на американское федеральное ведомство.Ранее официальный представитель Секретной службы США, обеспечивающей безопасность первых лиц государства, Энтони Гульельми сообщил, что ведомство проводит расследование инцидента со стрельбой, который произошел в воскресенье неподалеку от места, где находился Трамп. Как сообщал телеканал CNN, стрельба, предположительно, произошла в тот момент, когда Трамп находился в гольф-клубе.Близкая к Трампу конгрессвумен Марджори Тейлор Грин выступила с заявлением, что на политика "было совершено покушение", его "пытались убить". По информации CNN, власти США полагают, что стрельба рядом с гольф-клубом Трампа была несостоявшейся попыткой покушения на политика.В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден проинформирован об инциденте и продолжит следить за развитием ситуации.

https://ria.ru/20240915/tramp--1972865312.html

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в мире, флорида, фбр, дональд трамп, марджори тейлор грин, джо байден, сша