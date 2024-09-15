https://ria.ru/20240915/tramp-1972866264.html

Во Флориде заявили о задержании мужчины после покушения на Трампа

Во Флориде заявили о задержании мужчины после покушения на Трампа - РИА Новости, 16.09.2024

Во Флориде заявили о задержании мужчины после покушения на Трампа

Мужчина задержан в связи со стрельбой возле гольф-клуба экс-президента США Дональда Трампа, сообщил член Палаты представителей штата Флориды Джон Снайдер. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-15T23:44

2024-09-15T23:44

2024-09-16T00:13

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флорида

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сша

дональд трамп

джо байден

камала харрис

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ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости. Мужчина задержан в связи со стрельбой возле гольф-клуба экс-президента США Дональда Трампа, сообщил член Палаты представителей штата Флориды Джон Снайдер.Инцидент со стрельбой произошел спустя два месяца после покушения на политика в штате Пенсильвания (13 июля). При покушении в Пенсильвании Трампа ранили в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали, злоумышленника ликвидировали.Снайдер в соцсети Х указал, что подозреваемый находится "под стражей". Это "белый мужчина", ему за 60 лет.Ранее в воскресенье рядом с гольф-клубом Трампа в штате Флорида произошла стрельба. CNN со ссылкой на источники сообщил, что власти расценивают инцидент как попытку покушения на политика. Сам экс-президент "в безопасности", заверил его штаб по переизбранию.Сын политика Дональд Трамп — младший, в свою очередь, сообщил, что возле места ЧП нашли автомат АК-47, а подозреваемого уже задержали.Секретная служба расследует происшествие. Действующие президент США и вице-президент Джо Байден и Камала Харрис проинформированы о случившемся.Покушение на ТрампаНа предвыборном выступлении республиканца в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, Трамп был ранен в ухо, один из зрителей погиб, еще двое получили критические ранения.Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. По данным ФБР, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс. Как сообщила газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм.Глава Секретной службы Кимберли Читл 23 июля подала в отставку.

https://ria.ru/20240915/tramp--1972865312.html

https://ria.ru/20240915/strelba-1972859441.html

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в мире, во (кантон), флорида, пенсильвания, сша, дональд трамп, джо байден, камала харрис, ак-47, повторное покушение на трампа