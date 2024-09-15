https://ria.ru/20240915/tramp-1972864544.html
СМИ: власти расценивают стрельбу рядом с Трампом как попытку покушения
СМИ: власти расценивают стрельбу рядом с Трампом как попытку покушения - РИА Новости, 15.09.2024
СМИ: власти расценивают стрельбу рядом с Трампом как попытку покушения
Власти США полагают, что стрельба рядом с гольф-клубом кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, которая произошла в воскресенье в штате РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T23:06
2024-09-15T23:06
2024-09-15T23:20
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ВАШИНГТОН, 15 сен – РИА Новости. Власти США полагают, что стрельба рядом с гольф-клубом кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, которая произошла в воскресенье в штате Флорида, была несостоявшейся попыткой покушения на политика, передает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.По словам собеседников телеканала, зачинщик стрельбы был всего один, и его целью был именно Трамп, который в этот момент находился на территории международного гольф-клуба.Как сообщает CNN, "подозреваемый, предположительно, связанный с данным инцидентом", был задержан властями. Как указал в отдельном заявлении офис шерифа округа Мартин, его автомобиль был остановлен к северу от округа Палм-Бич, где ранее произошла стрельба.
https://ria.ru/20240915/strelba-1972859441.html
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в мире, флорида, сша, дональд трамп
В мире, Флорида, США, Дональд Трамп
СМИ: власти расценивают стрельбу рядом с Трампом как попытку покушения
CNN: власти расценивают стрельбу рядом с Трампом как попытку покушения