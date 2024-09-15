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СМИ: власти расценивают стрельбу рядом с Трампом как попытку покушения - РИА Новости, 15.09.2024
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23:06 15.09.2024 (обновлено: 23:20 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/tramp-1972864544.html
СМИ: власти расценивают стрельбу рядом с Трампом как попытку покушения
СМИ: власти расценивают стрельбу рядом с Трампом как попытку покушения - РИА Новости, 15.09.2024
СМИ: власти расценивают стрельбу рядом с Трампом как попытку покушения
Власти США полагают, что стрельба рядом с гольф-клубом кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, которая произошла в воскресенье в штате РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T23:06
2024-09-15T23:20
в мире
флорида
сша
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ВАШИНГТОН, 15 сен – РИА Новости. Власти США полагают, что стрельба рядом с гольф-клубом кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, которая произошла в воскресенье в штате Флорида, была несостоявшейся попыткой покушения на политика, передает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.По словам собеседников телеканала, зачинщик стрельбы был всего один, и его целью был именно Трамп, который в этот момент находился на территории международного гольф-клуба.Как сообщает CNN, "подозреваемый, предположительно, связанный с данным инцидентом", был задержан властями. Как указал в отдельном заявлении офис шерифа округа Мартин, его автомобиль был остановлен к северу от округа Палм-Бич, где ранее произошла стрельба.
https://ria.ru/20240915/strelba-1972859441.html
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в мире, флорида, сша, дональд трамп
В мире, Флорида, США, Дональд Трамп
СМИ: власти расценивают стрельбу рядом с Трампом как попытку покушения

CNN: власти расценивают стрельбу рядом с Трампом как попытку покушения

© AP Photo / Stephanie MatatПолицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа
Полицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© AP Photo / Stephanie Matat
Полицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 сен – РИА Новости. Власти США полагают, что стрельба рядом с гольф-клубом кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, которая произошла в воскресенье в штате Флорида, была несостоявшейся попыткой покушения на политика, передает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.
По словам собеседников телеканала, зачинщик стрельбы был всего один, и его целью был именно Трамп, который в этот момент находился на территории международного гольф-клуба.
Как сообщает CNN, "подозреваемый, предположительно, связанный с данным инцидентом", был задержан властями. Как указал в отдельном заявлении офис шерифа округа Мартин, его автомобиль был остановлен к северу от округа Палм-Бич, где ранее произошла стрельба.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
Байдена проинформировали о стрельбе у места, где находился Трамп
Вчера, 22:21
 
В миреФлоридаСШАДональд Трамп
 
 
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