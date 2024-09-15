Рейтинг@Mail.ru
Секретная служба расследует инцидент со стрельбой недалеко от Трампа - РИА Новости, 15.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:15 15.09.2024 (обновлено: 22:34 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/tramp-1972858917.html
Секретная служба расследует инцидент со стрельбой недалеко от Трампа
Секретная служба расследует инцидент со стрельбой недалеко от Трампа - РИА Новости, 15.09.2024
Секретная служба расследует инцидент со стрельбой недалеко от Трампа
Секретная служба США, обеспечивающая безопасность первых лиц государства, проводит расследование инцидента со стрельбой, который произошёл в воскресенье... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T22:15
2024-09-15T22:34
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1596069663_0:74:2224:1326_1920x0_80_0_0_b038d7c7beee07151e9a2dd877831e58.jpg
ВАШИНГТОН, 15 сен – РИА Новости. Секретная служба США, обеспечивающая безопасность первых лиц государства, проводит расследование инцидента со стрельбой, который произошёл в воскресенье неподалеку от места, где находился кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп, заявил официальный представитель американского ведомства Энтони Гульельми."Секретная служба совместно с офисом шерифа округа Палм-Бич расследует инцидент, сопряжённый с защитой бывшего президента Дональда Трампа, который произошёл незадолго до 14.00 (21.00 мск). Бывший президент находится в безопасности", - говорится в распространенном заявлении Гульельми.Представитель Секретной службы США добавил, что в скором времени ведомство проведёт брифинг для журналистов по данной теме.
https://ria.ru/20240915/strelba-1972859441.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1596069663_0:0:1976:1482_1920x0_80_0_0_54fb9759fa77baac81c910313bf841b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Секретная служба расследует инцидент со стрельбой недалеко от Трампа

Секретная служба США расследует инцидент со стрельбой недалеко от Трампа

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 сен – РИА Новости. Секретная служба США, обеспечивающая безопасность первых лиц государства, проводит расследование инцидента со стрельбой, который произошёл в воскресенье неподалеку от места, где находился кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп, заявил официальный представитель американского ведомства Энтони Гульельми.
"Секретная служба совместно с офисом шерифа округа Палм-Бич расследует инцидент, сопряжённый с защитой бывшего президента Дональда Трампа, который произошёл незадолго до 14.00 (21.00 мск). Бывший президент находится в безопасности", - говорится в распространенном заявлении Гульельми.
Представитель Секретной службы США добавил, что в скором времени ведомство проведёт брифинг для журналистов по данной теме.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
Байдена проинформировали о стрельбе у места, где находился Трамп
Вчера, 22:21
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала