https://ria.ru/20240915/tramp-1972858917.html
Секретная служба расследует инцидент со стрельбой недалеко от Трампа
Секретная служба расследует инцидент со стрельбой недалеко от Трампа - РИА Новости, 15.09.2024
Секретная служба расследует инцидент со стрельбой недалеко от Трампа
Секретная служба США, обеспечивающая безопасность первых лиц государства, проводит расследование инцидента со стрельбой, который произошёл в воскресенье... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T22:15
2024-09-15T22:15
2024-09-15T22:34
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1596069663_0:74:2224:1326_1920x0_80_0_0_b038d7c7beee07151e9a2dd877831e58.jpg
ВАШИНГТОН, 15 сен – РИА Новости. Секретная служба США, обеспечивающая безопасность первых лиц государства, проводит расследование инцидента со стрельбой, который произошёл в воскресенье неподалеку от места, где находился кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп, заявил официальный представитель американского ведомства Энтони Гульельми."Секретная служба совместно с офисом шерифа округа Палм-Бич расследует инцидент, сопряжённый с защитой бывшего президента Дональда Трампа, который произошёл незадолго до 14.00 (21.00 мск). Бывший президент находится в безопасности", - говорится в распространенном заявлении Гульельми.Представитель Секретной службы США добавил, что в скором времени ведомство проведёт брифинг для журналистов по данной теме.
https://ria.ru/20240915/strelba-1972859441.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1596069663_0:0:1976:1482_1920x0_80_0_0_54fb9759fa77baac81c910313bf841b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Секретная служба расследует инцидент со стрельбой недалеко от Трампа
Секретная служба США расследует инцидент со стрельбой недалеко от Трампа
ВАШИНГТОН, 15 сен – РИА Новости. Секретная служба США, обеспечивающая безопасность первых лиц государства, проводит расследование инцидента со стрельбой, который произошёл в воскресенье неподалеку от места, где находился кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп, заявил официальный представитель американского ведомства Энтони Гульельми.
"Секретная служба совместно с офисом шерифа округа Палм-Бич расследует инцидент, сопряжённый с защитой бывшего президента Дональда Трампа, который произошёл незадолго до 14.00 (21.00 мск). Бывший президент находится в безопасности", - говорится в распространенном заявлении Гульельми.
Представитель Секретной службы США добавил, что в скором времени ведомство проведёт брифинг для журналистов по данной теме.