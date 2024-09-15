https://ria.ru/20240915/tramp-1972858917.html

Секретная служба расследует инцидент со стрельбой недалеко от Трампа

Секретная служба расследует инцидент со стрельбой недалеко от Трампа - РИА Новости, 15.09.2024

Секретная служба расследует инцидент со стрельбой недалеко от Трампа

Секретная служба США, обеспечивающая безопасность первых лиц государства, проводит расследование инцидента со стрельбой, который произошёл в воскресенье... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T22:15

2024-09-15T22:15

2024-09-15T22:34

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 15 сен – РИА Новости. Секретная служба США, обеспечивающая безопасность первых лиц государства, проводит расследование инцидента со стрельбой, который произошёл в воскресенье неподалеку от места, где находился кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп, заявил официальный представитель американского ведомства Энтони Гульельми."Секретная служба совместно с офисом шерифа округа Палм-Бич расследует инцидент, сопряжённый с защитой бывшего президента Дональда Трампа, который произошёл незадолго до 14.00 (21.00 мск). Бывший президент находится в безопасности", - говорится в распространенном заявлении Гульельми.Представитель Секретной службы США добавил, что в скором времени ведомство проведёт брифинг для журналистов по данной теме.

https://ria.ru/20240915/strelba-1972859441.html

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в мире, сша, дональд трамп