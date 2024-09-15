https://ria.ru/20240915/tramp-1972856564.html

На Трампа совершили новое покушение, заявила конгрессвумен Грин

На Трампа совершили новое покушение, заявила конгрессвумен Грин - РИА Новости, 15.09.2024

На Трампа совершили новое покушение, заявила конгрессвумен Грин

На кандидата в президенты США Дональда Трампа совершили новую попытку покушения, заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин на странице в соцсети X. РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T21:48

2024-09-15T21:48

2024-09-15T22:41

дональд трамп

в мире

марджори тейлор грин

сша

пенсильвания

флорида

фбр

ак-47

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0f/1972862209_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_d0d9250fbc41fd4640fb3a610fd175a4.jpg

ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости. На кандидата в президенты США Дональда Трампа совершили новую попытку покушения, заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин на странице в соцсети X.По ее словам, политик жив и здоров.Директор по коммуникациям предвыборного штаба республиканца Стивен Чунг сообщил, что недалеко от местонахождения Трампа прозвучали выстрелы, сам он находится в безопасности. Никаких дополнительных подробностей пока нет.Как пишет газета New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах, стрельба произошла возле гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, где в тот момент находился политик.По данным СМИ, перестрелку устроили двое неизвестных, при этом Трампу "не угрожала никакая опасность", а сам район, где произошло ЧП, известен высоким уровнем преступности.Чуть позднее сын кандидата в президенты Дональд Трамп — младший заявил, что силовики нашли на месте происшествия автомат АК-47, а подозреваемого, по его информации, задержали.Секретная служба США начала расследование инцидента. Там также подтвердили, что политик находится в безопасности.Покушение на ТрампаНа предвыборном выступлении республиканца в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, Трамп был ранен в ухо, один из зрителей погиб, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. По данным ФБР, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс. Как сообщала газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм.Глава Секретной службы Кимберли Читл 23 июля подала в отставку.

https://ria.ru/20240915/amerika-1972704745.html

https://ria.ru/20240911/ssha-1971911333.html

https://ria.ru/20240721/makgregor-1960988991.html

https://ria.ru/20240904/tramp-1970548869.html

сша

пенсильвания

флорида

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дональд трамп, в мире, марджори тейлор грин, сша, пенсильвания, флорида, фбр, ак-47