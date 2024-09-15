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На Трампа совершили новое покушение, заявила конгрессвумен Грин - РИА Новости, 15.09.2024
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21:48 15.09.2024 (обновлено: 22:41 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/tramp-1972856564.html
На Трампа совершили новое покушение, заявила конгрессвумен Грин
На Трампа совершили новое покушение, заявила конгрессвумен Грин - РИА Новости, 15.09.2024
На Трампа совершили новое покушение, заявила конгрессвумен Грин
На кандидата в президенты США Дональда Трампа совершили новую попытку покушения, заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин на странице в соцсети X. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T21:48
2024-09-15T22:41
дональд трамп
в мире
марджори тейлор грин
сша
пенсильвания
флорида
фбр
ак-47
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ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости. На кандидата в президенты США Дональда Трампа совершили новую попытку покушения, заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин на странице в соцсети X.По ее словам, политик жив и здоров.Директор по коммуникациям предвыборного штаба республиканца Стивен Чунг сообщил, что недалеко от местонахождения Трампа прозвучали выстрелы, сам он находится в безопасности. Никаких дополнительных подробностей пока нет.Как пишет газета New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах, стрельба произошла возле гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, где в тот момент находился политик.По данным СМИ, перестрелку устроили двое неизвестных, при этом Трампу "не угрожала никакая опасность", а сам район, где произошло ЧП, известен высоким уровнем преступности.Чуть позднее сын кандидата в президенты Дональд Трамп — младший заявил, что силовики нашли на месте происшествия автомат АК-47, а подозреваемого, по его информации, задержали.Секретная служба США начала расследование инцидента. Там также подтвердили, что политик находится в безопасности.Покушение на ТрампаНа предвыборном выступлении республиканца в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, Трамп был ранен в ухо, один из зрителей погиб, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. По данным ФБР, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс. Как сообщала газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм.Глава Секретной службы Кимберли Читл 23 июля подала в отставку.
https://ria.ru/20240915/amerika-1972704745.html
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пенсильвания
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дональд трамп, в мире, марджори тейлор грин, сша, пенсильвания, флорида, фбр, ак-47
Дональд Трамп, В мире, Марджори Тейлор Грин, США, Пенсильвания, Флорида, ФБР, АК-47
На Трампа совершили новое покушение, заявила конгрессвумен Грин

Конгрессвумен Грин: на Трампа совершили новое покушение, он жив и здоров

© AP Photo / Stephanie MatatПолицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа
Полицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© AP Photo / Stephanie Matat
Полицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости. На кандидата в президенты США Дональда Трампа совершили новую попытку покушения, заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин на странице в соцсети X.
По ее словам, политик жив и здоров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
Америка зависла между светом и тьмой
Вчера, 08:00
Директор по коммуникациям предвыборного штаба республиканца Стивен Чунг сообщил, что недалеко от местонахождения Трампа прозвучали выстрелы, сам он находится в безопасности. Никаких дополнительных подробностей пока нет.
Как пишет газета New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах, стрельба произошла возле гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, где в тот момент находился политик.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Америка выбирает между войной и позором
11 сентября, 08:00
По данным СМИ, перестрелку устроили двое неизвестных, при этом Трампу "не угрожала никакая опасность", а сам район, где произошло ЧП, известен высоким уровнем преступности.
Чуть позднее сын кандидата в президенты Дональд Трамп — младший заявил, что силовики нашли на месте происшествия автомат АК-47, а подозреваемого, по его информации, задержали.
Секретная служба США начала расследование инцидента. Там также подтвердили, что политик находится в безопасности.
Дональд Трамп во время стрельбы на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
"Пора сказать правду". В США выступили с заявлением о покушении на Трампа
21 июля, 03:53

Покушение на Трампа

На предвыборном выступлении республиканца в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, Трамп был ранен в ухо, один из зрителей погиб, еще двое получили критические ранения.
Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. По данным ФБР, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс. Как сообщала газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм.
Глава Секретной службы Кимберли Читл 23 июля подала в отставку.
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Стали известны новые детали в деле о покушении на Трампа
4 сентября, 15:52
 
Дональд ТрампВ миреМарджори Тейлор ГринСШАПенсильванияФлоридаФБРАК-47
 
 
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