https://ria.ru/20240915/tramp--1972865312.html
Трамп подтвердил, что рядом с ним стреляли
Трамп подтвердил, что рядом с ним стреляли - РИА Новости, 16.09.2024
Трамп подтвердил, что рядом с ним стреляли
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп подтвердил, что рядом с ним была стрельба, заявил, что цел и невредим и "никогда не сдастся". РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-15T23:25
2024-09-15T23:25
2024-09-16T02:13
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп подтвердил, что рядом с ним была стрельба, заявил, что цел и невредим и "никогда не сдастся"."Поблизости от меня прозвучали выстрелы, но до того, как слухи выйдут из-под контроля, я хотел бы, чтобы вы услышали следующее: я в целости и невредимости. Ничто меня не остановит. Я никогда не сдамся", - приводит заявление Трампа телеканал CNN.Ранее официальный представитель Секретной службы США, обеспечивающей безопасность первых лиц государства, Энтони Гульельми сообщил, что ведомство проводит расследование инцидента со стрельбой, который произошел в воскресенье неподалеку от места, где находился Трамп. Как сообщал телеканал CNN, стрельба, предположительно, произошла в тот момент, когда Трамп находился в гольф-клубе.Близкая к Трампу конгрессвумен Марджори Тейлор Грин выступила с заявлением, что на политика "было совершено покушение", его "пытались убить". По информации CNN, власти США полагают, что стрельба рядом с гольф-клубом Трампа была несостоявшейся попыткой покушения на политика.В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден проинформирован об инциденте и продолжит следить за развитием ситуации.
https://ria.ru/20240915/trump-1972863863.html
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в мире, дональд трамп, марджори тейлор грин, джо байден, сша
В мире, Дональд Трамп, Марджори Тейлор Грин, Джо Байден, США
Трамп подтвердил, что рядом с ним стреляли
Трамп сообщил, что остался невредим после стрельбы у его гольф-клуба во Флориде